Výběr zdarma a z více bankomatů. Ke sdílené síti se v Česku připojily další banky

V červnu se na takvzaném sdílení bankomatů dohodly Komerční banka a Moneta Money Bank, nyní se k nim přidávají Air Bank a UniCredit Bank. Pro klienty to znamená snažší přístup k hotovostním službám a také úsporu - řada z nich totiž bude mít výběr peněz ve více než dvou tisících bankomatech po celé republice zdarma. Banky tím zase ušetří na provozu a poplatcích.

S myšlenkou sdílení bankomatů přišla Komerční banka. V červnu se dohodla na sdílení bankomatů s Monetou Money Bank. "K myšlence sdílení bankomatové sítě jsme od samého počátku projektu zvali i ostatní banky operující na tuzemském trhu. Mám velkou radost, že se k nám nyní přidala i Air Bank a UniCredit Bank," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Další banky se ještě mohou k projektu připojit.

Na poplatku za výběr nově ušetří klienti Air Bank, kteří doposud platí za výběry v bankomatech cizích bank 35 korun. Benefit je to také pro klienty UniCredit Bank - ti platí za výběry v cizích bankomatech 30 korun, pokud vyberou méně než dva tisíce korun. V Komerční bance jsou výběry mimo sdílenou síť za poplatek 39 korun s debetní kartou. Úsporu tak nepocítili pouze klienti Monety, která měla a má veškeré výběry zdarma.

"Pro naše klienty tedy zatím nepředstavuje sdílená síť bankomatů finanční výhodu, protože jsme měli výběry ze všech bankomatů zdarma. Ale přidali jsme se k myšlence i proto, že bychom rádi v budoucnu rozšířili služby sdílených bankomatů i na vklady, což by pro naše klienty byl velký bonus. Máme totiž početnou skupinu živnostníků, kteří vkladomaty hojně využívají," říká mluvčí Monety Zuzana Filipová.

Vkladomaty ale zatím ve sdíleném režimu nefungují. Počítá se s tím až v průběhu příštího roku. "I my bychom v budoucnu rádi sdíleli vkladomaty. Potřebujeme se však nejprve s ostatními bankami dohodnout na obchodních podmínkách a také vyřešit technickou stránku věci, protože sdílení funkce vkladů v bankomatech vyžaduje složitější technické řešení," uvedla mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

Podle Michala Teubnera z tiskového oddělení KB by se do lokalit, kde by byla větší poptávka po vkladech hotovosti, měly instalovat především takzvané recyklační vkladové bankomaty, tedy stroje, které umožňují přijaté bankovky znovu vydat do oběhu za předpokladu, že splňují parametry definované zákonem. Ty významným způsobem snižují potřebu častějších dotací hotovostí, a tedy šetří náklady.

Více bankomatů do malých obcí

Velkou výhodou spojení sítě bankomatů je zvýšení jejich dostupnosti. "V placení kartou či chytrým mobilem patří Češi mezi evropskou špičku. Pořád ale existují situace, kdy si lidé potřebují vybrat z bankomatu hotovost, protože v některých obchodech či službách ani dnes kartou nezaplatí," dodává Jana Pokorná. A připomíná, že se počet bankomatů s výběrem zdarma pro klienty Air Bank více než zpětinásobí.

Jakub Dusílek, generální ředitel UniCredit Bank, připomněl, že se díky sdílení omezí bankomaty v lokalitách, kde jich je už dost - typicky například v nákupních centrech. A naopak se umístí do míst, kde klientům chybí a ekonomicky to dosud nebylo smysluplné.

"Rozšíření bankomatů i do menších obcí znamená zvýšení dostupnosti hotovosti v rámci Česka a je přínosem pro většinu občanů. Služby poskytované prostřednictvím ATM budou klientům reálně blíže a nebudou tak muset dojíždět ke vzdálenějším bankomatům," vysvětluje Teubner.

Mluvčí připomíná, že se do takzvané optimalizace bankomatových sítí pustily banky i v jiných vyspělých státech Evropy, například v Nizozemsku nebo Belgii, kde si určily jako referenční vzdálenost k nejbližšímu bankomatu zhruba pět kilometrů. Podobný cíl je i u nás.

Jak upozorňuje výzva KB ostatním bankám, nezanedbatelná je u sdílení bankomatů také úspora nákladů - tedy zajištění provozu, údržby, elektřiny, datového připojení či ostrahy. "Zkrátka všechno, co potřebu­je každý ze čtyř bankomatů, které stojí vedle sebe někde v nákupním centru, a všechny přitom dělají to samé," stojí mimo jiné v dokumentu, který putoval z KB do všech bank.

Banky si za výběry klientů z bankomatů platí vzájemně poplatky. Čtyři banky zapojené do sdílení bankomatů si je tak navzájem odpustí.

Náklady na obsluhu jednoho bankomatu se liší například podle typu bankomatu nebo jeho umístění, záleží i tom, na kolik vyjde nájem za prostor, kde stojí, ale zhruba se pohybuje kolem 40 tisíc za měsíc.