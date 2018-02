Zajímavá investice, nebo pyramida? Firmě CryptoSky chybí registrace u regulátora

před 3 hodinami

Společnost CryptoSky Digital Currencies Hedge Fund láká investory na zaručený zisk. Není však ani registrována u ČNB.

Praha - Společně s růstem cen bitcoinu a dalších virtuálních měn se v posledních letech po celém světě vyrojila řada projektů nabízejících drobným i velkým investorům zhodnocení jejich volných peněz právě investicemi do kryptoměn. Mnohé z nich fungují naprosto legálně například formou fondů pro takzvané kvalifikované investory, jiné naopak zavání podvodem v podobě různých pyramidových her.

Spíše do druhé kategorie, zdá se, spadá i projekt, který se na internetu objevil pod jménem CryptoSky Digital Currencies Hedge Fund. Název má zřejmě investorům naznačovat, že se jedná o hedgeový fond, což je druh investičních fondů, do kterých obvykle v Česku i ve světě investují bohatí jednotlivci či jiné fondy a finanční domy. Celá věc však spíše vypadá jako pyramidová hra, či dokonce pokus o podvod na důvěřivých investorech.

CryptoSky podle webových stránek zaručuje svým "členům" zhodnocení investice o 11 až 15 procent měsíčně. Projekt má stránky v angličtině a vietnamštině, na internetu však lze nalézt i prezentaci v češtině. Kromě investic do kryptoměn a obchodování s nimi se v prezentaci uvádí, že peníze investorů budou zhodnocovány těžbou digitálních měn či investicemi do takzvaných primárních úpisů tokenů (ICO), což je obvykle neregulovaná obdoba primárních úpisů cenných papírů na burzách.

Příliš důvěryhodně celý projekt nepůsobí na Pavla Ševčíka, experta z organizace Paralelní Polis, která se kryptoměnami dlouhodobě zabývá. "Zdá se mi to jako nevěrohodný byznys," řekl serveru Aktuálně.cz. "Problematické je už to, že garantují zisky. Přitom obchodování s kryptoměnami je velmi rizikové," dodal s tím, že podle něj celý projekt jeví až známky podvodu.

Jako CEO (generální ředitel) firmy, která je zapsaná v obchodním rejstříku ve Velké Británii jako společnost s ručením omezeným, je uveden Čech Jakub Němeček. Podle informací dostupných na internetu vyučený číšník a kuchař a finalista soutěže Muž roku 2013. A i přesto, že "fond" evidentně cílí i na tuzemské investory, není registrován ani licencován u České národní banky (ČNB), což je v rozporu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Na webových stránkách "fond" neuvádí ani jakoukoliv jinou licenci či registraci u jiných evropských regulátorů.

Podle ČNB musí být společnost při správě cizího majetku minimálně registrována. "Pokud subjekt shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a následně je investuje do kryptoměn (nebo některé jiné komodity), od jejichž hodnoty se odvíjí návratnost nebo zisk investora, jde o regulovanou činnost," uvedla na dotaz serveru Aktuálně.cz Denisa Všetíčková z tiskového odboru ČNB.

Pokud by však firma spravovala majetek jen menšímu počtu investorů (obvykle méně než 20) či investorům kvalifikovaným, stačila by jí na splnění zákona pouhá registrace u centrální banky. "Právnická osoba, která tímto způsobem spravuje majetek, musí být registrována u ČNB a její činnost podléhá dalším omezením (např. může spravovat majetek pouze do určité výše). Takto spravovaný majetek se však nepovažuje za 'investiční fond' a jeho správa není obhospodařováním investičního fondu," uvedla v písemné odpovědi Denisa Všetíčková.

Pokud podle ní ČNB na takový subjekt bez oprávnění k činnosti narazí, může celá věc skončit až podáním trestního oznámení či zahájením správního řízení. "Ačkoliv nekomentujeme probíhající správní řízení, mohu vás ujistit, že se všemi podáními od veřejnosti zabýváme a prošetřujeme je," vysvětlila Všetíčková.

Z prezentace firmy, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, je navíc zřejmé, že společnost cílí na širokou veřejnost. "Společnost CryptoSky je nyní široké veřejnosti představována jako nástroj, jak zhodnotit své finanční prostředky. Přitom se však jedná jen o jednu část celého ekosystému," uvádí "fond" ve své prezentaci.

Redakce se snažila prostřednictvím sociální sítě Twitter a přes kontaktní e-mail na stránkách firmy CryptoSky získat vyjádření firmy. Společnost však ani po týdnu odpovědi nezprostředkovala.

Za zmínku stojí, že nedávno v Rakousku zkrachoval obdobný projekt, který nesl název Optioment. V tomto případě podle rakouské policie dvojice pachatelů, které hledá Interpol, obrala asi 10 tisíc důvěřivých investorů z Rakouska, Německa a Balkánu až o 12 tisíc bitcoinů, což je podle aktuálního kurzu asi 2,5 miliardy korun. Zakladatelé projektu od lidí vybírali právě digitální měnu bitcoin a výměnou jim slibovali zhodnocení ve výši čtyř procent týdně.