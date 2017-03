Jednička mezi spořicími účty sníží úrok. Nováčkovi vydržel jen čtvrt roku

před 1 hodinou

Zájemci mají zřejmě poslední šanci na nejvyšší úrok u spořicího účtu. I přesto se banka Creditas udrží mezi účty s nejvýhodnějším úročením.

Praha - Jednička mezi spořicími účty, která ještě nyní inzeruje úrokovou sazbu 1,1 procenta ročně, od dubna s velkou pravděpodobností sníží úrok. Nová banka Creditas přitom vstoupila na trh teprve na začátku letošního ledna.

Informaci, kterou online deník Aktuálně.cz získal na pražské pobočce Creditas, vedení banky sice oficiálně nepotvrdilo, ale ani nepopřelo.

"Budoucí kroky v oblasti sazeb a poplatků nekomentujeme. Sazby jsou vyhlašované vždy k ultimu kalendářního měsíce," říká Radim Synek, člen představenstva Creditas. Změnu podmínek by tedy banka měla zveřejnit nejpozději 31. března.

Podle zjištění Aktuálně.cz by nové úročení mělo dosahovat nejméně 0,6 procenta ročně. Spořicí účet Creditas se totiž skládá ze základní sazby a bonusu. Základní sazba je dosud 0,5 procenta a bonus 0,6 procenta. A generální ředitel banky Vladimír Hořejší při jejím vstupu na trh slíbil, že základní sazbu - 0,5 procenta ročně banka - klientům garantuje po následujících pět let, tedy až do roku 2021. "Je to závazek vůči klientům, kteří díky tomu nemusejí každý měsíc přemýšlet, zda je jejich spoření ještě výhodné," uvedl Hořejší.

Creditas tak může hýbat jen s bonusem, přičemž jeho úplné zrušení je po tak krátké době od vstupu na trh nepravděpodobné. Proto by výsledný úrok neměl klesnout pod 0,6 procenta.

I přesto se Creditas udrží mezi spořicími účty s nejvýhodnějším úročením. Vyšší sazbu dávají banky jen klientům, kteří využívají i jejich další služby, navíc jen na omezenou výši vkladu. U Creditas je sice ke spořicímu účtu potřeba založit si běžný účet, ale ten je zdarma bez podmínek. Úrok se vztahuje na jakoukoliv výši vkladu.

Banka Creditas vznikla přeměnou z největší družstevní záložny, bankovní služby spustila od začátku roku. Nejmladší z tuzemských bank láká především na zhodnocování úspor. Stejnou strategii zvolily při vstupu na trh všechny banky, ale postupně úroky snižovaly.

Během letošního roku má nováček ambici získat nejméně 20 tisíc dalších klientů a mít jich tak celkem přinejmenším 40 tisíc. Samotná záložna Creditas totiž evidovala 20 tisíc klientů, kteří se v lednu automaticky stali klienty nové banky.

Banka na svém webu inzeruje 15 poboček i možnost otevření účtu online. Stále ale čelí náporu klientů - k otevření účtu na pobočce je potřeba se objednat. Online zřízení účtu v tentýž den nejsou oslovení poradci schopni zaručit.

Čísla o počtech letos nabraných klientů a vkladů zatím banka Creditas nezveřejnila ani na dotaz Aktuálně.cz.

Nejvyšší sazby na konkurenčních spořicích účtech bez dalších podmínek se nyní pohybují kolem 0,5 procenta. Sberbank nabízí 0,53 procenta na vklady do 300 tisíc korun a ING Bank 0,5 procenta také do 300 tisíc. Při splnění určitých podmínek lze u Air Bank dosáhnout až na jedno procento.

Nejvýhodnější spořicí účty v konkurenčních bankách:

Banka Úroková sazba Výše vkladu Další podmínky Air Bank 1 % do 250 000 Kč, vyšší vklady mají sazbu 0,2 % Pro získání úroku je třeba pět plateb kartou od Air Bank u obchodníků. Sberbank 0,83 % do 300 000 Kč; od 300 000 do 1 000 000 Kč je sazba 0,23 % a nad milion Kč sazba 0,01 % Nejvyšší úrok získají jen ti, kteří v bance mají "výkonnější" běžný účet. Ten je za 99 Kč měsíčně nebo zdarma při měsíčním obratu ve výši alespoň 15 000 Kč Equa bank 0,80 % do 200 000 Kč; od 200 000 do 3 000 000 Kč je sazba 0,2 % a nad tři miliony Kč sazba 0,01 % Nejvyšší úrok získají jen ti, kteří na běžném účtu mají měsíční obrat alespoň 10 000 Kč nebo v měsíci zaplatí alespoň třikrát kartou od Equa bank u obchodníků. Raiffeisenbank 0,75 % do 150 000 Kč; od 150 000 do 1 000 000 Kč je sazba 0,05 % a nad milion Kč sazba 0,01 % I tento spořicí účet je jen pro klienty, kteří využívají i další služby. Banka ho prodává ke svým účtům; zdarma je možné získat za aktivní využití (obrat 15 000 Kč a tři odchozí transakce) eKonto Smart, které jinak vyjde na 99 Kč měsíčně.

autor: Olga Skalková

