Na české dobročinnosti umí banky vydělat. Transparentní účty nadací vysávají poplatky

Během Vánoc bývají Češi štědří a posílají peníze na charitativní projekty různých spolků, nadací a občanských sdružení. Finanční dary jdou často na takzvané transparentní účty, do jejichž historie může kdokoliv nahlédnout. Jenže i za tyto účty se platí a bankovní poplatky mohou být zvláště pro malé neziskovky drahý problém.

"Tak jsem to spočítala a měsíčně platíme zhruba 100 korun za bankovní poplatky," říká spoluzakladatelka spolku Fandi mámám Žaneta Slámová. Pro malý spolek, který pomáhá matkám samoživitelkám formou drobných darů a má minimální zisk jen z prodeje tašek a náramků s logem, je to dost peněz.

"Fungujeme tak, že dárci nám posílají peníze a my za ně nakupujeme pro vybrané mamky samoživitelky věci, které zrovna potřebují. Od dětských plen po výbavu do školy, drobné věci do domácnosti. Peníze nedostávají," říká Žaneta.

Zrovna před pár dny řešily ve spolku sponzorský dar od firmy, která chtěla, aby za poslané peníze nakoupili ženám vouchery do supermarketu. "Nejenom že za každou příchozí platbu platíme pět korun, ale ještě musíme peníze vybrat a dojít s nimi do obchodu, kde vouchery nakoupíme. Jenže výběr na pobočce stojí 80 korun. Nemáme k účtu platební kartu, protože její vedení se nám zdálo drahé," vysvětluje mladá žena.

Poplatky za příchozí platbu ve výši pět korun, za odchozí platbu ve výši dvě koruny i zpoplatněný výběr na pobočce se jí zdají nemorální. "Čím víc nám lidé peníze posílají, tím více platíme. Vedení účtu je přitom zdarma. Přišlo by mi lepší, kdyby to bylo obráceně a my platili jen paušál za vedení a nic víc," dodává mladá žena a připomíná další úskalí. "Pokud by někdo poslal více minimálních plateb najednou, tak nás vlastně může finančně zruinovat, s každou platbou bychom se dostali do minusu."

Žaneta Slámová vzpomíná, že když transparentní účet u ERA (nyní Poštovní spořitelny) zakládali, nebylo jednoduché získat k tomuto specifickému produktu bližší informace. A není to jednoduché ani dnes. Nabízejí je jen některé banky, které slibují bližší informace jen na osobní schůzce na pobočce.

"Možná že už existují lepší nabídky na trhu, ale není čas obcházet banky. A i kdybychom chtěli přejít k nějaké jiné, je to problém. Nepřevedou nám totiž stejné číslo účtu. Dostali bychom nové a to by byla komplikace. Nemáme kontakt na všechny dárce, kteří nám přispívají, abychom je o případné změně informovali," vysvětluje Slámová.

Transparentní účty nabízí Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta Money bank, Raiffeisenbank, Sberbank a Fio banka. Ta je také rekordmankou v počtu vedených transparentních účtů. Má jich přes sedm tisíc, zatímco ostatní banky jen stovky.

"Aktuálně je u nás vedeno přibližně 7300 transparentních účtů, což dokazuje, že zájem o ně je. Využívají je různé sbírky, politické strany, spolky nebo třeba bytová družstva. Jedná se vlastně o klasický účet, který je pouze na žádost majitele ztransparentněn. Fyzická osoba potřebuje k založení pouze občanský průkaz, podnikatelé nebo právnické osoby pak ještě živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku," říká mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

Důvodem zájmu u Fio banky je pravděpodobně fakt, že její podmínky transparentních účtů patří k nejvýhodnějším na trhu.

Nabídka, která vychází z informací dohledatelných na internetových stránkách bank a odpovědí tiskových mluvčích, je uvedená v tabulce na konci článku.

Jan Gregor z koalice Za snadné dárcovství nabízí ještě jeden pohled na transparentní účty. "Vidím problém v samotném produktu. Transparentní účet vyvolává dojem, že sám o sobě zajišťuje transparentnost subjektu, který účet má. Ale to není pravda. Transparentnost, kvalitu, solidnost dobročinné organizace nelze zjistit z toho, jaké má pohyby na účtu, ale z účetní závěrky, z webových stránek, z toho, jaký dobročinný dopad má. Navíc řada účtů na trhu zobrazuje pohyby jen do určitého limitu. Například rok zpět. To je dost krátká doba na zhodnocení, jestli je dobročinná organizace solidní," upozorňuje Gregor.

Podle něj by se dárci měli spíše než na transparentní účet dívat na dopad a výsledky práce organizací. Na to, jak jsou schopné s dárci komunikovat - poděkovat za dar, zda například rozvíjejí neanonymní formy darování, kdy obě strany mají na sebe kontakt a komunikují spolu. Dárce tak má k dispozici informace, co se s jeho darem děje, a probíhá přirozená kontrola.

Jan Gregor je navíc přesvědčen, že u některých organizací je transparentní účet zbytečný. "Rozhodně smysl má a je skvělým nástrojem tam, kde je důležité mít pod kontrolou financování, protože by mohlo vyjadřovat tendenci ovlivnit věci veřejné. Typicky jde o politické strany, které nominují zástupce, kteří po volebním klání řídí a rozhodují za nás, veřejnost," míní Gregor.

Naopak v případě většiny běžných dobročinných organizací účet podle něj nutný není - například u hospiců, kulturních institucí, psích útulků nebo třeba nadací podporujících život místních komunit.

Transparentní účet by podle Gregora mohl být dobrým nástrojem, kdyby se vyřešilo několik potíží. Jmenuje problematickou ergonomii transparentních účtů, tedy jak se s nimi pracuje, jak se v nich dá vyhledávat, co z nich a jak snadno může veřejnost zjistit. "Měly by se také vyřešit zbytečně drahé poplatky za položky, kdy některé banky vlastně vydělávají na dobročinnosti. A pomohlo by též zrušení časově omezeného nahlížení na transparentní účet," dodává Gregor.