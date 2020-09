Plány na podzimní dovolené zatím 2. vlna nerozbila. Vlastní chalupa má ale cenu zlata

Dovolenou si v létě nevybralo 37 procent Čechů, z nich přibližně dvě pětiny plánují vyrazit na rekreaci na podzim v tuzemsku. Do zahraničí by chtěl vyjet každý desátý Čech, v září zahraničním pobytům dominuje Slovensko. Výběr pobytu na poslední chvíli kvůli šířícímu se koronaviru preferuje 60 procent Čechů, dovolenou kupují několik dní nebo zhruba týden předem.

Podle průzkumu cestovního portálu Skrz.cz Češi na podzim zamíří na podobná místa, která byla žádaná už v létě. "Nejvíce respondentů plánuje cestu do jižních Čech a na jižní Moravu, dále pak vedou Jeseníky, Šumava, Beskydy a také západočeské lázně," uvedl ředitel portálu Skrz.cz Matěj Dvorský.

Pokud jde o zahraničí, v září by 28 procent lidí chtělo vyrazit na Slovensko, 14 procent Čechů plánuje cestu do Chorvatska, deset procent lidí láká rekreace v Řecku. V případě říjnových pobytů Češi podle průzkumu zvažují Itálii, ale také Egypt. Česko ovšem tuto africkou destinaci nezařadilo na seznam bezpečných zemí.

Od jara, kdy Skrz.cz uskutečnil svůj první průzkum a většina lidí v něm upřednostňovala pobyt v soukromí - v chatách či chalupách, se preference Čechů změnily. Do hotelu by nyní zamířilo 70 procent Čechů, penzion by si vybralo 56 procent tuzemských cestovatelů a pětina by zvolila ubytování v chatě.

Dovolená ve vlastním

Stále ovšem platí, že v Česku v rámci Evropy dominuje chalupaření, respektive touha po něm. Například podle realitní společnosti Re/Max se zájem o koupi vlastního prázdninového domku zvýšil meziročně až o čtvrtinu.

"Na jediný objekt se často přijede podívat více než deset zájemců. Máme případy, kdy se nemovitost dostala do nabídky v úterý a o víkendu už byla po celkem osmnácti prohlídkách rezervovaná," říká za realitku Tomáš Hejda.

Nárůst zájmu o chaty a chalupy lze vysledovat i z dotazů zadávaných do vyhledávače Google. Během letošního července se termín "chata" dočkal největšího počtu dotazů od roku 2004, odkdy Google nabízí data o dotazech svých uživatelů. "Červencový výsledek překonal nejen uplynulé letní měsíce, ale i silná zimní období, kdy jsou chaty cílem zimních dovolených. Pojmy 'chata' i 'chalupa' jsou ve vyhledávání nejčastěji spojovány se slovem 'prodej'," uvádí Tomáš Odstrčil z analytického projektu Česko v datech.

Průměrná cena chatové nemovitosti se podle společnosti pohybuje zhruba na úrovni 1 250 000 korun. Některé chalupy lze pořídit i za méně než 200 tisíc korun, nebo naopak až za 14 milionů korun. Server Bezrealitky.cz nyní nabízí přibližně stovku chat a chalup a ty nejdražší i nejlevnější nemovitosti lze nalézt v Jihočeském kraji. Nejdražší nabídka na portálu činila k 15. září letošního roku 7,5 milionu korun, nejlevnější chalupa byla oceněna na 166 tisíc korun.

Na špičce chataření

Podle analytika České spořitelny Michala Skořepy strávili Češi v roce 2018 na základě dat Eurostatu na chatách či chalupách z rekreačních důvodů téměř 32 milionů nocí. Na jednoho obyvatele tak průměrně vychází tři noci strávené na vlastní chatě ročně.

Vyššího výsledku dosáhlo v Evropě jen Nizozemsko, jehož obyvatelé ve svých chatách tráví v průměru přes čtyři noci. "Na své chaty a chalupy jsme podle Eurostatu v roce 2018 vyrazili téměř osm milionkrát. V přepočtu na jednoho obyvatele jsme v tomto ohledu na absolutní špičce. Na tisíc obyvatel Česka totiž vychází 744 pobytů ve vlastním víkendovém domě," doplňuje Skořepa.

Na druhém místě je Kypr, kde na tisíc obyvatel vychází o 61 výletů méně. Trojici nejnáruživějších chalupářů uzavírá Finsko s 563 chatařskými výlety ve stejném měřítku.