Šest měst, šest bytů, dvě země: Kde má smysl nakupovat a kde se investice nevyplatí

Podobná inflace, ale jiné úrokové sazby

Podle analýzy nyní Česko i Slovensko spojuje prudký nárůst cen rezidenčních nemovitostí, a to především v krajských městech. V obou státech se přesto investování do bytů stále těší velké oblibě.

"Díky Evropské unii a volnému pohybu kapitálu roste zájem o přeshraniční investování a pro Čechy může být Slovensko zajímavou alternativou," říká Martin Benroth z fondu kvalifikovaných investorů Silverline Real Estate.

Obě země jsou podle něj sužovány vysokou inflací, zásadním rozdílem je však podle analýzy měna a kvůli tomu rozdílné monetární politiky. Na Slovensku, jakožto eurové zemi, jsou nízké úrokové sazby, což se projevuje v cenách hypotečních úvěrů. Oproti tomu sazby úvěrů v Česku jsou už téměř u pěti procent.

Markantním rozdílem je také to, že Slovensko má "časový test" pro placení daně z příjmu stále stanoven pouze na pět let vlastnění nemovitosti, zatímco v roce 2021 byl v Česku prodloužen na 10 let. Test znamená, že pokud pořízenou nemovitost prodá majitel dřív než v určenou dobu, musí platit daň z příjmu.

Pro analýzu byla vybrána tři města v Česku - Praha, Brno a Ostrava. Na Slovensku pak Bratislava, Košice a Žilina. K porovnání byl vybrán byt o rozloze 60 m2, který investor kupuje na pět let a následně prodává. Nákup je financován z 60 procent ceny nemovitosti hypotéčním úvěrem na 30 let.