Česká spořitelna spouští nové internetové bankovnictví, chystá se na revoluci v ovládání účtů

Nejpozději na přelomu roku skončí dosavadní systém Servis24, všichni jeho uživatelé přejdou na nový systém George. Souběh potrvá jen tři týdny.

Praha - Česká spořitelna oficiálně spouští nové internetové bankovnictví nazvané George. Do konce letošního roku by na něj mělo přejít všech zhruba 1,5 milionu klientů, kteří dosud využívají internetové bankovnictví Servis24.

"Přechod klientů proběhne postupně a každý dostane tři týdny, kdy bude moci využívat obě služby souběžně, než přejde pouze na George a Servis24 mu bude uzavřen," říká Filip Zeman, ředitel digitálních produktů České spořitelny.

Do konce roku 2018 Servis24 postupně skončí pro individuální klienty České spořitelny, noví klienti si už nyní mohou aktivovat pouze George. Internetové bankovnictví Business24, které využívají firemní klienti, zatím změna nečeká.

Otevřením George pro všechny klienty končí dvanáctiměsíční testovací období, během něhož si nový systém vyzkoušelo více než půl milionu klientů, z nichž přes 300 tisíc už ho využívá pravidelně.

Přechod má být pro klienty jednoduchý - naprostá většina provede změnu po internetu, případně jim poradí pracovníci na pobočkách.

"Významně jsme posílili kapacitu našeho klientského centra a uživatelům bude k dispozici také nonstop chat v rámci webové a posléze i mobilní aplikace George," říká Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny odpovědná za retailové bankovnictví.

Jednodušší platby a snadné hledání

Změnu poznají klienti už při přihlášení, které má být jednodušší než dosud, stejně jako potvrzování jednotlivých transakcí. Už dříve banka avizovala, že vedle SMS nebo "George klíče" budou moci zájemci využít i otisk prstu, případně i rozpoznávání tváře u iPhonu. Platby do 10 tisíc korun navíc nebude nutné autorizovat. Na call centru půjde také uložit hlasový vzorek, který pak klienta rozpozná při hovoru.

Podobu nového internetového či mobilního bankovnictví si klient může upravit. Sám si zvolí, které části systému chce standardně zobrazovat a v jakém pořadí, na výběr jsou i různé obrázky nebo pozadí. To má zároveň sloužit i jako bezpečnostní prvek - klient může snadněji poznat podvodnou stránku. Podobné přizpůsobení "na míru" nabízí od loňského podzimu také nové internetové bankovnictví ČSOB.

Jednou z hlavních výhod České spořitelny má být možnost fulltextového vyhledávání v internetovém či mobilním bankovnictví George. Konkurence standardně umožňuje jen filtrování odchozích či příchozích plateb podle čísla účtu, částky nebo data. V systému George teď půjde hledat tak, jak jsou lidé na internetu zvyklí - tedy například po zadání slova Lidl najdou všechny platby kartou, které v tomto řetězci provedli.

Uživatelé nového systému České spořitelny si navíc budou moci zapnout až desetiletou historii místo standardně nastavené dvouleté.

Rychlé vyhledávání u České spořitelny | Video: Česká spořitelna | 01:21

K jakékoliv transakci si lidé mohou nahrát přílohu, typicky účtenku z obchodu. Podobnou elektronickou archivaci už umožňuje také služba Šanon od konkurenční Air Bank.

Česká spořitelna připravuje také vlastní platební aplikaci pro mobilní telefony na bázi technologie NFC, zatím je v testovacím provozu pro část zákazníků. "Od podzimu s ní budou moci uživatelé mobilního George platit u obchodníků místo karty," upřesňuje Zeman.

Banka vydělá na zjištění, kde zbytečně utrácíte

"George pro nás není jen internetové či mobilní bankovnictví, nazýváme ho spíš digitálním poradcem či průvodcem," vysvětluje Zeman. Banka hodně sází na "kompletní správu rodinného rozpočtu" a rozšiřování konceptu Moje zdravé finance, který spustila v předchozích měsících.

Novinka chce mimo jiné odhalovat, kam lidem mizí peníze z jejich rozpočtu. Všechny platby rozdělí do kategorií a znázorní v grafu. Doporučení se zobrazí klientům také přímo pod některými odchozími transakcemi. Například u platby za nájem jim dá ke zvážení investici do vlastního bydlení: "Dobrá rada - neplaťte zbytečně za nájem, nechte si spočítat, na kolik by vás vyšla hypotéka."

Zeman slibuje, že půjde o relevantní, neobtěžující informace. Podobné nabídky má banka také u plateb za energie - nabídne vlastní, levnější řešení. Vydělávat chce i na tom, že si k ní lidé převedou půjčky od jiných poskytovatelů (konsolidace úvěrů) nebo si ve skupině České spořitelny zřídí důchodové spoření. Úsporou - alespoň z pohledu dosavadních klientů ČS - je také možnost získat účet bez poplatků.

Finanční manažer u České spořitelny | Video: Česká spořitelna | 01:23

"George je první bankovní aplikací na trhu, která dokáže v reálném čase automaticky analyzovat finanční chování svých uživatelů a nabízet jim personalizovaná doporučení formou SMS zpráv nebo notifikací v aplikaci, které jim pomůžou s hospodařením," uvádí Zeman.

"Aplikace klienta například sama varuje, když mu na účtu nezbývá dostatek peněz na zaplacení inkasa nebo trvalých příkazů. Naopak v případě, že limit internetových transakcí na kreditní kartě významně převyšuje klientovy reálné platby, George mu doporučí limit snížit. Aplikace také klienty upozorní na expiraci osobních dokladů, pojistných smluv nebo investičních produktů," dodává ředitel digitálních produktů ČS.

"George dnes umí v reálném čase učinit zhruba čtyřicet rad a doporučení, které jsou personalizované podle finančního chování konkrétního klienta. Počet rad a doporučení se v budoucnu znásobí. Pokud aplikace identifikuje, že klient platí nadprůměrné částky za nájemní bydlení, nabídne mu automaticky hypotéku a v případě, že je zřejmé, že splácí příliš mnoho nebankovních půjček, doporučí konsolidaci," přibližuje Zeman.

Z jednoho místa půjde ovládat účty v různých bankách

Systém George je současně připravený na revoluční změnu evropského bankovnictví. Od letošního roku totiž musí banky umožnit, aby do účtů jejich klientů mohla nahlížet také "třetí strana". Ta by pak - se souhlasem majitele účtu - za něj mohla třeba i zadávat platby.

Lidé také získají možnost sledovat a ovládat více svých účtů v různých bankách z jednoho místa. Rozhraní jim mohou nabídnout jak samotné banky, tak i nezávislí poskytovatelé, pokud splní podmínky a získají oprávnění od ČNB.

I systém George proto umožní přístup k účtům konkurence - nejdříve formou sledování pohybů včetně vyhledávání, později i s možností zadávat platby.

"George do konce roku umožní klientům České spořitelny zobrazit si informace o svých účtech v Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank, Fio Bank, Raiffeisenbank, Moneta Money Bank, ING a mBank," dodává Zeman.

Modernizací svého internetového bankovnictví reaguje Česká spořitelna i na trend, s nímž v posledních letech přišly nové banky jako Air Bank, Equa nebo mBank. Nový internetbanking loni spustily také větší banky ČSOB nebo Raiffeisenbank.

