Lidé zatím odevzdali tři pětiny daňových přiznání

před 32 minutami

Do pondělí lidé odevzdali přibližně 920 000 přiznání k dani z příjmu fyzických osob a téměř 141 000 přiznání k dani z přijmu právnických osob, tedy firem. Přiznání je třeba letos odevzdat do 3. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 3. července. Finanční správa čeká okolo 1,9 milionu daňových přiznání, zhruba stejně jako loni.

Praha - Lidé a firmy zatím odevzdali zhruba 1,1 milionu daňových přiznání za loňský rok, jde přibližně o 60 procent očekávaného počtu. Finanční správa čeká okolo 1,9 milionu daňových přiznání, zhruba stejně jako loni. Uvedla to dnes mluvčí finanční správy Petra Petlachová.

Podle ní počet odpovídá počtům podaných daňových přiznání ve stejném období loňského roku. Přiznání je třeba letos odevzdat do 3. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 3. července.

reklama Daňové přiznání online Využijte naši jednoduchou daňovou kalkulačku a vyřešte svoje daňové přiznání na tři kliky. Otevřít daňovou kalkulačku >>

Do pondělí lidé odevzdali přibližně 920 000 přiznání k dani z příjmu fyzických osob a téměř 141 000 přiznání k dani z přijmu právnických osob, tedy firem. Loni k 1. dubnu lidé odevzdali 1,94 milionu daňových přiznání. Z toho se 1,7 milionu týkalo daně z příjmů fyzických osob a 0,24 milionu daně z příjmů právnických osob.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Formulář lze na úřad zaslat poštou, donést, nebo podat přes internet.

Na internetových stránkách finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce poplatníkům nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně.

Maximální postih za zpoždění je pět procent z daně či 300 000 korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 korun ale finanční úřad nevyměřuje.

Stejně jako v předchozích letech obecně platí, že daňové přiznání musí podávat každý, jehož roční příjmy překročily 15 tisíc korun (pokud nejsou osvobozené od daně nebo z nich není vybírána takzvaná srážková daň, například u dohod o provedení práce).

U lidí, kteří mají příjmy pouze za zaměstnání nebo jejich přivýdělek k zaměstnání nepřesáhl šest tisíc korun za rok, ale může tuto povinnost splnit zaměstnavatel ve formě ročního zúčtování daně - pokud jej o to pracovník požádal do 15. února.

autoři: ČTK, Ekonomika

Související články