Dřívější odchod do penze láká. Expertka radí, jak to chytře vyřešit bez větších ztrát

Stále více lidí chce skončit s prací a odejít do předčasného důchodu. Zákon to umožňuje dokonce o pět let dříve, než je řádný termín. Jenže čím dřív do předčasného důchodu lidé odejdou, tím nižší penzi dostanou. Výhodnější je proto předdůchod, o kterém se zatím moc neví. Na ten je ovšem nutné mít naspořeno.

Každý třetí důchodce ukončil výdělečnou činnost předčasně. V roce 2021 bylo v Česku 2 377 820 starobních důchodců, přičemž předčasný starobní důchod pobíralo skoro 670 tisíc z nich.

Zájem o něj roste. Za rok 2018 Česká správa sociálního zabezpečení obdržela 27 126 žádostí, o rok později jich bylo 28 837 a v roce 2020 už žádalo o předčasný starobní důchod dokonce 34 702 lidí .

Samotný předčasný starobní důchod ale loni činil jen 13 847 korun, což je o zhruba patnáct set korun méně, než byl průměrný řádný důchod. A to je právě problém - předčasný důchod krátí výši důchodu, kterou by žadatel dostal, kdyby šel do důchodu v řádném termínu. A to o dost a hlavně trvale.

"Čím dříve lidé odejdou do předčasného starobního důchodu, tím více se jejich starobní důchod sníží. V době krize celá řada firem nabízela starším zaměstnancům na první pohled lákavé jednorázové odstupné, třeba 200 tisíc korun, když odejdou do předčasného starobního důchodu. Málokdo si ale spočítá, o kolik přijde kupříkladu během 20 let pobírání sníženého starobního důchodu," říká Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze ve společnosti Freedom Financial Services.

Modelový výpočet předčasného starobního důchodu s cílem porovnání jeho výše pro různá období a různě dlouhé doby "předčasnosti" je s ohledem na inflaci, růst mezd, valorizace důchodů a podobné faktory komplikovaný.

Nicméně Jiřina Holubová nabízí pro představu krácení důchodu zjednodušený model. Vychází z výše důchodu 13 032 korun a 31 489 korun spočítané na úrovni roku 2022.

"Výpočty ukazují, že pokud by odešel do předčasného starobního důchodu člověk s nárokem na řádný důchod 13 032 korun pět roků před vznikem nároku, byl by mu přiznán předčasný důchod ve výši 8347 korun. To znamená snížení o 4685 korun, tedy o 35,9 procenta. V případě vyššího důchodu je krácení ještě výraznější - při řádném důchodu 31 489 korun by byl předčasný důchod krácen na 17 335 korun. To se rovná snížení o 14 154 korun, tedy o 44,9 procenta," popisuje Jiřina Holubová.

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 13 032 Kč (výpočet na úrovni roku 2022)

Dny předčasnosti Počet započatých 90 dnů Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry Starobní důchod Snížení starobního důchodu 0 0 46 0,0 % 13 032 Kč 0 Kč − 360 4 45 − 5,1 % 12 357 Kč − 675 Kč − 630 7 44 − 10,2 % 11 682 Kč − 1 350 Kč − 1 170 13 43 − 20,4 % 10 332 Kč − 2 700 Kč − 1 826 21 41 − 35,4 % 8 347 Kč − 4 685 Kč

Běžte na úřad práce

Řešením může být evidence na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Od věku 55 let má žadatel nárok na podporu v nezaměstnanosti s podpůrčí dobou 11 měsíců.

"Takto může posunout termín odchodu do předčasného starobního důchodu na pozdější dobu. Tím se sníží počet dnů 'předčasnosti' a krácení výše důchodu bude znatelně nižší," říká expertka.

V prvním modelovém příkladu by se vyplacený důchod díky 11 měsícům v evidenci úřadu práce zvýšil o 993 korun. Ve druhém o 2999 korun.

Předdůchod má na výši důchodu výrazně nižší dopad

Existuje však ještě možnost využít takzvaný předdůchod. Do něj je také možné odejít až pět let před řádným termínem. Ovšem žadatel musí mít na účtu penzijního spoření ušetřené vlastní peníze, ze kterých je mu předdůchod vyplácen. To zní na první pohled paradoxně, ale úspora je značná - běžný důchod se mu totiž následně krátí mnohem méně.

"Původním smyslem předdůchodu bylo umožnit lidem přestat pracovat dříve. Předdůchod může pomoci, pokud pár let před důchodem ztratíme práci nebo se zhorší zdravotní stav. Dnes tuto možnost stále častěji využívají i ti, kteří se potřebují starat o člena rodiny nebo zkrátka již nechtějí být dále ekonomicky aktivní," vysvětluje Lubomír Koňák, ředitel obchodu KB Penzijní společnosti. Předdůchod těmto lidem umožní překlenout dobu do vzniku nároku na řádný starobní důchod vyplácený státem.

Čerpání předdůchodu vyžaduje mít naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření a být jeho účastníkem po dobu minimálně 60 měsíců. Žadatel musí mít naspořenou částkou rovnou 30 procentům z průměrné mzdy vyhlášené ministerstvem práce a sociálních věcí a vynásobenou počtem měsíců trvání předdůchodu.

Od 1. ledna 2022 došlo ke změně minimální výše čisté měsíční dávky pro předdůchod, a to na 11 114 korun. Takže abyste mohli odejít do předdůchodu alespoň dva roky před řádným odchodem do důchodu, musíte mít minimálně 280 tisíc korun. Kdo by chtěl do penze odejít pět let před řádným důchodem, bude potřebovat téměř 700 tisíc korun.

"Při výpočtu je však třeba vzít zároveň v úvahu i další vlivy, jako je třeba zdanění výnosů. Ideální je tedy dojít za poradcem, který umí nejlépe zohlednit všechny okolnosti. Podle našich propočtů by měli zájemci o předdůchod počítat s vyšší měsíční částkou, a to asi 11 600 korun," doplňuje Lubomír Koňák. Čerpat předdůchod lze pouze po měsících.

Aktuální minimální výše prostředků pro výplatu předdůchodu v roce 2022

Minimální měsíční dávka předdůchodu Minimální částka 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 11 114,10 Kč - oficiální 266 738 Kč 400 108 Kč 533 477 Kč 666 846 Kč 11 600 Kč - doporučená 278 400 Kč 417 600 Kč 556 800 Kč 696 000 Kč

Jen pár tisíc předdůchodců

O předdůchod je zatím minimální zájem. Na jedné straně je to z neznalosti produktu, na druhé z nedostatku naspořených peněz. Předdůchod ke konci září loňského roku pobíralo jen 4017 osob. Průměrná jeho výše činila 12 607 korun.

"Protože se předdůchod nehodnotí jako doba pojištění ani jako náhradní doba pojištění, bude se klientovi potenciální doba pojištění, a tím i výše starobního důchodu, sice snižovat, ovšem ne tak výrazně jako u předčasného starobního důchodu," upozorňuje Jiřina Holubová.

Za každý rok předdůchodu se procentní výměra důchodu snižuje o 1,5 %, minimálně tedy o 3 % za dva roky, maximálně o 7,5 % za pět let.

Krácení starobního důchodu ve výši 13 032 korun vlivem předdůchodu (výpočet na úrovni roku 2022)

Trvání předdůchodu (roky) Trvání předdůchodu (dny) Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Starobní důchod Snížení starobního důchodu 0 0 46 0,0 % 13 032 Kč 0 Kč 2 730 44 − 3,0 % 12 635 Kč − 397 Kč 3 1 095 43 − 4,5 % 12 436 Kč − 596 Kč 4 1 461 42 − 6,0 % 12 238 Kč − 794 Kč 5 1 826 41 − 7,5 % 12 039 Kč − 993 Kč

A zase pomůže úřad práce

"Zatímco pobíráte předdůchod, můžete se současně evidovat na úřadu práce a prvních 11 měsíců brát podporu v nezaměstnanosti v plné výši. Výplata předdůchodu nemá žádný vliv na výši podpory v nezaměstnanosti. V evidenci na úřadu práce lze zůstat i po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti, maximálně tři roky," radí Holubová.

Tuto kombinaci radí zejména v případě, kdy dávky z předdůchodu nebo jen z podpory v nezaměstnanosti nestačí na pokrytí životních nákladů žadatele. "Další výhodou je to, že ke krácení doby pojištění při předdůchodu dojde jen v malé míře, neboť evidence na úřadu práce, a to jak s podporou, tak bez ní, se započítává jako náhradní doba pojištění, která se redukuje jen na 80 procent," dodává Holubová.

Krácení starobního důchodu ve výši 13 032 korun při souběhu předdůchodu a evidence na úřadu práce (výpočet na úrovni roku 2022)

Trvání předdůchodu (roky) Trvání předdůchodu (dny) Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Starobní důchod Snížení starobního důchodu 0 0 46 0,0 % 13 032 Kč 0 Kč 2 730 46 0,0 % 13 032 Kč 0 Kč 3 1095 45 − 1,5 % 12 833 Kč − 199 Kč 4 1461 45 − 1,5 % 12 833 Kč − 199 Kč 5 1826 44 − 3,0 % 12 635 Kč − 397 Kč

"Výhodnost evidence na úřadu práce je tudíž zřejmá. Při hodnocení této varianty je třeba zohlednit i to, že by klientovi byla prvních 11 měsíců vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Při čerpání předdůchodu bez výdělečné činnosti je tak doporučeno využít možnosti evidence na úřadu práce vždy," radí Jiřina Holubová.

Zatímco u předčasného důchodu to není možné, u předdůchodu mohou lidé zároveň pracovat. "Potom by se z důvodu čerpání předdůchodu nesnižovala doba pojištění a starobní důchod by byl vypočítán v plné výši.

Kombinaci předdůchodu a výdělečné činnosti lze uplatnit zejména v případě, pokud jsou příjmy z výdělečné činnosti po dobu, která se kryje s předdůchodem, nízké a snižovaly by osobní vyměřovací základ, a tím i konečný starobní důchod," radí Jiřina Holubová.

Podle ní o nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu při stanovování osobního vyměřovacího základu lze totiž požádat v případě, že se období pobírání těchto příjmů kryje s dobou, kterou je možné hodnotit jako vyloučenou. A dobou vyloučenou je právě také doba čerpání předdůchodu.

"Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Dobrou zprávou je, že klienti penzijního připojištění mohou kdykoli přejít do doplňkového penzijního spoření s tím, že se jim započte i jejich původní doba spoření. Uvedený převod doporučujeme provést nejméně půl roku před požadovaným začátkem výplaty předdůchodu," doplňuje ještě Lubomír Koňák.