Zvýšení sazeb vyvolalo na spořicích účtech smršť. Zjistěte, jak se vyznat v úročení

Ke spořicímu účtu je povinné zřízení elektronického bankovnictví. Vlastnictví běžného účtu není nutné, avšak je vítané pro snadnější obsluhu klientem. Pro děti do 18 let má sazbu 1 % do částky 250 tisíc, navíc je možné získat bonus 0,2 % za vlastnictví Poštovního účtu a 0,2 % za pravidelnou investici v minimální výši 1000 Kč měsíčně.

Má dva spořicí účty: účet Hit má sazbu 0,2 % + bonus 1,4 % do 300 tisíc Kč, sazba 0,2 % nad 300 tisíc, účet Max má úrok 0,2 % do 500 tisíc Kč a 1,5 % nad 500 tisíc.

Sazba 0,2 do částky 200 tisíc Kč, nad tuto částku do 30 milionů sazba 0,01 %. Je možné získat bonusovou sazbu 0,8 %.

mBank

Spořicí účet eMax Plus má sazbu 0,01 % do 100 tisíc korun, nyní až do odvolání je možné získat sazbu 0,3 % do 100 tisíc korun, pokud klient zaplatí měsíčně alespoň čtyři tisíce korun a požádá o bonus, a to přes internetové bankovnictví. K mKontu jde založit mSpoření, kdy z každé odchozí platby se ukládá 1 % na spoření. Sazba je 1,2 % do 100 tisíc korun.