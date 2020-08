Bublina, nebo skvělá investice? Zeptali jsme se expertů, co stojí za "zlatou vlnou"

O zlatu se teď hodně mluví a píše. Je totiž nejdražší v historii. Některé prognózy předpovídají, že jeho cena dál strmě poroste. Stane se ze zlata opravdu poklad, nebo je to jen finta, jak nalákat lidi k nákupu, aby pak na splasknutí bubliny masivně prodělali, jako tomu bylo u dříve populárních bitcoinů?

Cena zlata se poprvé v historii pohybuje u hranice 2000 amerických dolarů (cca 44 400 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). V letošním roce je nejlépe rostoucí investicí.

"Na začátku ledna se zlato obchodovalo za 1 517 dolarů za troyskou unci, začátkem srpna byla pokořena hranice 2 000 dolarů. Lidé, kteří do zlata na začátku roku či v polovině března investovali, si rozhodně nemohou stěžovat. Během krátké doby zhodnotili své investice v dolarovém vyjádření o více než třetinu. V tomto týdnu cena zlata prochází korekcí, nicméně to neznamená, že se opět nevrátí k růstovému trendu," hodnotí Štěpán Křeček, ekonom společnosti BHS.

Za růstem ceny zlata, která dosahuje historických maxim, stojí především zvýšená poptávka ovlivněná několika faktory. "Růstu napomohly měnové politiky centrálních bank, oslabení dolaru, nárůst geopolitického napětí a minimální výnosy u bezpečných vládních dluhopisů," vysvětluje Lukáš Vokel, analytik Broker Consuting.

V "normální" době dávají investoři přednost jiným aktivům. Zlato negeneruje úroky či výnosy oproti například dluhopisům, akciím či nemovitostem. "Ale v současné situaci, kdy jsou výnosy u státních dluhopisů minimální, mnohdy jsou reálné výnosy i záporné, investoři vlastnictvím zlata nepřicházejí o úroky, které by obdrželi z držení dluhopisu. To dává prostor k cenovému růstu, který jsme v poslední době mohli vidět," říká Vokel.

S tím souhlasí i Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management. "Ukazuje se, že zlato je jednou z posledních relativně atraktivních alternativ, kam alokovat volný kapitál. Vzhledem k tomu, že je aktuální globální makroekonomický výhled enormně nejistý a měnová politika prakticky nulových úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování bude v nejbližší době pokračovat, tak by do konce roku mohla cena zlata dál růst," říká Stupavský.

Ani jeden ale nechce spekulovat nad růstem ceny zlata v delším horizontu. Tedy zda se vyplatí, i přes vysokou cenu, zlato nyní nakoupit a za pár let ještě se ziskem prodat. "Do ekonomik se nalilo obrovské množství peněz, takže jsme momentálně v období, kdy můžeme sledovat růst celé řady aktiv. Jak to bude dál, je těžké odhadnout," dodává Vokel.

Některé odhady růstu cen zlata jsou přitom velmi odvážné, zejména od jeho prodejců. "Investice do zlata zažívají nejlepší období, ale zásadní růst nás teprve čeká. Poptávka po zlatě roste a bude růst dlouhodobě. Kvůli hrozbě koronaviru, tištění peněz, znehodnocování měn a ekonomické krizi bude i jeho cena nadále růst. V příštím roce odhaduji růst ceny zlata ke třem tisícům dolarů za unci, do tří let to bude až osm tisíc dolarů za troyskou unci," říká Pavel Ryba, analytik prodejce investičního zlata Golden Gate CZ.

Jako prodejce drahých kovů zaznamenává tato společnost od března na českém trhu trojnásobnou poptávku po fyzickém zlatě a stříbře v meziročním srovnání.

Podle Tomáše Volfa ze spotřebního družstva Citfin v dnešní době platí, že ať se ve světě stane cokoli negativního, investoři nakupují zlato.

"Nakažených koronavirem přibývá a zlepšení situace je v nedohlednu. V oblasti vakcíny nebo léku je prakticky nulový posun. Přidávají se obavy části trhů, které mají základ v politice prezidenta Trumpa. Nadcházející volby v USA budou nejspíš dalším faktorem, který vyžene cenu zlata směrem vzhůru. V Evropě čeká kostlivec ve skříni v podobě brexitu a možné nedohody mezi Británií a Evropskou unií. Do toho se může kdykoli objevit zpráva typu exploze v Libanonu a cena zlata poletí opět vzhůru," odhaduje Volf.

Aleš Prandstetter, ředitel společnosti eFrank.cz, je opatrnější. Podle něj sice současná nejistá situace nahrává zlatu a jiným podobným investicím, na druhou stranu, historicky zlato podle něj příliš výnosné není a dokáže velmi kolísat. "Investičně se lze bez něj velmi dobře obejít. Samozřejmě, cena žlutého kovu může ještě významně vyrůst, nicméně je třeba mít na paměti, že může stejně rychle klesnout, dokonce je pravděpodobné, že i pod současnou cenovou úroveň," upozorňuje Aleš Prandstetter.

Martin Mašát, ekonom Partners, by také na zlato nesázel. "Cena až osm tisíc dolarů za unci v budoucnu je jen vystřelená. V loňském roce také jeden český ekonom odhadoval cenu ropy na sto korunách, a přitom nakonec spadla na minus čtyřicet dolarů za barel. O takřka nekonečném růstu cen hovoří především prodejci zlata a 'mediální' ekonomové. Podle mě patří zlato, i po současném růstu, mezi ty nejhorší investice," míní Mašát.

Ještě před rokem bylo podle něj zlato níže než před deseti lety, takže všichni investoři, kteří ho nakoupili za posledních deset let, byli v minusu. "A to nepočítám poplatky za nákupy a potenciální prodej, které jsou v řádech procent až desítek procent. Zlato dlouhodobě slouží jako jakési pojištění vůči celosvětovým krizím, a jedna právě probíhá. Až bude vynalezena vakcína proti koronaviru, tak lze očekávat prudký pokles ceny zlata v řádech desítek procent," odhaduje odborník.

Odmítá spekulace, že by nákup zlata Českou národní bankou v nedávné době byl jakýmsi ukazatelem dobré investice. "Jedná se pouze o shodu okolností, kdy se naše centrální banka rozhodla v současné době zvýšit diverzifikaci svých rezerv, protože z dob intervencí má ve sklepě příliš mnoho eur a dolarů," říká Mašát.

Prodejci zlata se podle něj snaží spojit růst ceny také s potenciální hyperinflací, kdy by se cena pohybovala s cenovou hladinou a tím by se neztrácela reálná hodnota investice. "Nicméně současná měnová politika nemá za cíl hyperinflaci, ale udržení ekonomiky v chodu," říká ekonom a uzavírá: "Dlouhodobě se zlato stane opět mrtvou investicí a potenciální kupci budou doufat v další celosvětovou katastrofu. Na současnou krizi čekali přes deset let."