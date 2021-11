"Je to jako zlý sen." Majitel Bohemia Energy se před kamerami několikrát rozplakal

Bohemia Energy byla se zhruba 900 tisíc odběrnými místy největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku, na trhu fungovala 16 let. "Je to jako byste pohřbívali někoho blízkého," uvedl během pondělní tiskové konference v emotivním projevu majitel Jiří Písařík ke konci Bohemia Energy. "Říkám si, že je to jenom zlý sen," dodal. Zákazníkům skupiny se za současnou situaci omluvil.

Ředitel skupiny Libor Holub přesto uvedl, že skupina za svou existenci ušetřila českým zákazníkům na energiích kolem šesti miliard korun.

"Trochu se bojím, že s (naším, pozn. redakce) odchodem se konkurenční situace na trhu zhorší," dodal Holub. Podle něj nyní přestali mít velcí dodavatelé "konkurenční strach". Uvedl, že marže se po zveřejnění nových ceníků u dominantních dodavatelů více než zdvojnásobila.

Holub označil jako hlavní důvod konce společnosti nepředvídatelný vývoj cen energií. Bohemia Energy podle majitele Písaříka použila k nákupu energií po nárůstu cen nerozdělený zisk čtyři miliardy korun. Firma byla podle něj finančně silná. Znovu také připomněl, že se společnost nenachází v insolvenci a nemá žádné závazky po splatnosti. Klientům chce vrátit přeplatky.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) podal minulý týden na společnost trestní oznámení. Jako důvod uvedl podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelovému převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.

Podle Pirátů se majitel Bohemia Energy Písařík s manželkou pokusili přesunout některé nemovitosti v hodnotě stovek milionů korun na virtuální firmy. Pirátský analytický tým sepsal přehled dalšího majetku, u kterého by mohly převody hrozit, a zaslal ho pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové. Kvůli převodům by mohly být ohrožené možné kompenzace klientům Bohemia Energy, upozornili Piráti počátkem minulého týdne.

Převodem nemovitostí jen chráním rodinu, říká majitel

"Rád bych řekl, že toto je naprostý nesmysl. Jedná se o nemovitosti, které vlastním a ve kterých bydlím," řekl k převodu Písařík na tiskové konferenci. Trestní oznámení považuje za absurdní. "My jsme žádný trestný čin ani podvod neudělali, nikoho jsme neokradli. Samozřejmě chápeme, že orgány činné v trestním řízení to musí prošetřit a my jsme připraveni jim součinnost maximálně poskytnout," dodal Písařík.

Převody nemovitostí podle svých slov učinil kvůli bezpečnosti své rodiny. "Odmítám to, že bych vyváděl majetek. To jediné, co se změnilo je, že místo fyzické osoby tyto nemovitosti vlastním jako právnická osoba," dodal. K tomuto účelu Písařík nakoupil dvě společnosti.

Odmítl také podezření z převodu energií tak, aby Bohemia Energy "krátila své zákazníky". "To jediné, co se stalo je, že jsme se snažili zajistit dodávky pro společnost Amper Market, kde jsou zákazníci typu nemocnice či teplárny," řekl Písařík. Firma má asi 8500 odběratelů a svou činnosti plánuje ukončit v příštím roce.

Zisky budou podle Písaříka použity právě na úhradu přeplatku zákazníkům. "V tuto chvíli již zákazníkům postupně jejich přeplatky a také fakturujeme zákazníkům postupně jejich nedoplatky," upřesnil dále majitel Bohemia Energy.

Rozhodnutí ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům zveřejnila Bohemia Energy 13. října. "My jsme dopředu vůbec nevěděli, že bychom firmu museli ukončit," prohlásil majitel Písařík. Krátce po oznámení o ukončení činnosti skupina uvedla, že dostojí všem svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, bankám i dodavatelům.

Právě přístup bank k možnému financování, které mohlo podle vedení firmy zachránit skupinu Bohemia Energy, Písařík na tiskové konferenci kritizoval. Podle něj se instituce ke společnosti otočily zády.

Je to zneužití DPI, míní firma

Zkritizoval také vysoké ceny energií v institutu dodavatele poslední instance (DPI), pod který museli klienti Bohemia Energy přejít. Do tohoto institutu patří velké firmy ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a innogy.

Nejpozději do půl roku si tito zákazníci musí vybrat nového řádného dodavatele. "Všichni tito dodavatelé stáhli z nabídky smlouvy na dobu neurčitou," podotkl Písařík s tím, že jsou tak podle něj klienti tlačeni do fixních produktů a stávají se "zajatci dodavatelů".

"Chování dodavatelů v DPI je natolik arogantní, že dle mého názoru by mohli vykazovat znaky nekalého soutěžního jednání v tom směru, že zákazník dostane informaci, že je v DPI a současně dostane smlouvu na dodávky bez výběru na dva roky. To považuji už za něco, co nemá obdoby. Samozřejmě vystrašený zákazník podepíše cokoli," uvedl dále Písařík.