Zlato už je out, trendem je jít do rizika. Čeho se bojí a na co sází čeští milionáři

Počet přepravovaných balíků v síti České pošty se v současné předvánoční špičce pohybuje okolo 750 000 denně, což je o 150 až 200 procent více proti zbytku roku. Je to zároveň o půl milionu zásilek méně proti loňskému maximu, které výrazně ovlivnilo uzavření kamenných obchodů kvůli koronaviru. Nejsilnější provoz pošta čeká tento čtvrtek a pátek. Uvedl to mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pošta podle Vitíka garantuje, že do Štědrého dne doručí všechny balíky, které převezme do přepravy do 22. prosince včetně. Upozornil, že to neznamená termín objednání v e-shopu, protože internetový obchod po objednávce potřebuje čas na zabalení a vyskladnění zásilky a na poštu se pak dostává s časovým posunem.

"V letošní špičce doručujeme až o polovinu zásilek více, než v předcovidovém roce 2019. Loňský výjimečný rekord letos nepřekonáme, protože lidé se vrátili do kamenných obchodů a vánoční doručování je navíc rozprostřené do delšího období," uvedl mluvčí.

Špičku v těchto dnech zažívají i soukromé přepravní společnosti. Například PPL doručuje přes půl milionu balíků denně.