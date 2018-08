Banky odmítají zdražit. Před plánovaným zpřísněním hypoték chtějí nalákat co nejvíce zájemců

Banky lákají na nízké úrokové sazby u hypoték. Neřeší, co bude, až zájemcům skončí doba fixace.

Praha - Za normálních okolností platí, že když Česká národní banka zvedá své sazby, zdražují i hypotéky. Zmíněná praxe ale poslední dobou přestává fungovat. Banky navzdory všem očekáváním úroky na hypotečních úvěrech drží (až na výjimky, jako je Hypoteční banka) na stejné úrovni jako na jaře, nebo je dokonce snížily.

A to přesto, že ČNB od té doby zvýšila svou základní už dvakrát, naposledy začátkem srpna na 1,25 procenta. Od ní se odvíjejí i úroky, za které banky půjčují peníze klientům.

Jenže obchodní politiku bank teď více ovlivňují chystaná regulační opatření ČNB, která mnoha lidem od října znemožní vzít si úvěr na bydlení nebo kvůli svým nedostatečným příjmům dostanou nižší úvěr. A průzkum on-line deníku Aktuálně potvrdil, že i po posledním zvýšení sazeb ČNB banky se zdražováním hypoték vyčkávají. Podle jejich vyjádření se ani během srpna ke zvyšování úroků ve velkém nechystají.

Podle analytiků banky budou chtít období před dalším zpřísněním hypoték od října využít k nalákání nových klientů, pro které jsou nabízené úroky nejdůležitějším kritériem při podpisu smlouvy. Ani v září tak nemusí ke zdražení hypoték plošně dojít.

"Banky jsou pod stále větším tlakem, protože sazby ČNB na mezibankovním trhu rostou a současné úroky drží na úkor svých marží. Stále analyzují situaci. Některé ho oddálí, jiné od září zdraží, ale například nechají současné stále atraktivní sazby u nadprůměrných hypoték nad dva miliony korun. Hrozba, že by tím v souboji s konkurencí přišly o klienty, je totiž velká," říká Libor Ostatek, šéf společnosti Golem Finance, která nabízí hypotéky od většiny bank.

Průměrná sazba hypoték v červnu podle ukazatele Fincentrum Hypoindex, který sleduje úroky ze skutečně poskytnutých úvěrů ve většině tuzemských bank, po devíti měsících růstu klesla na 2,49 procenta ročně.

Jediná Hypoteční banka se zatím rozhodla jít proti proudu. Od 30. července zvýšila úroky na hypotékách s fixacemi na tři, pět a sedm let. Na tříleté fixaci o 0,3 procentního bodu, u pětileté fixace bylo zvýšení o desetinu procentního bodu a u sedmileté fixace o 0,05 procentního bodu.

Už nyní však banka oznámila, že ve zdražování hypoték bude pokračovat a od 20. srpna zvedne sazby u tříletých a pětiletých fixací o další 0,2 procentního bodu a u sedmiletých dokonce o 0,15 procentního bodu.

Nejvýhodnější úrok nyní lídr českého hypotečního trhu nabízí na hypotékách na 70 procent hodnoty pořizované nemovitosti s pevným úrokem na pět let od 2,49 procenta ročně.

"Vždycky jsme říkali, že chceme na hypotékách držet výnos, který jsme si naplánovali, a také že naše nabídkové sazby se odvíjejí od tržní ceny peněz. A ta poslední týdny roste. Navíc jsme do zvýšení úroků promítli naše očekávání, že ČNB zvýší na srpnovém zasedání svou sazbu o dalšího čtvrt procentního bodu. Za snížením sazeb u některých konkurentů bych viděl spíše jejich snahu plnit obchodní cíle, což je jeden z faktorů, který také výši úrokových sazeb úvěrů ovlivňuje," říká Jan Sadil člen představenstva skupiny ČSOB, jejíž součástí je Hypoteční banka.

Méně lidí si půjčuje více peněz

Centrální banka omezuje dostupnost hypoték už od podzimu 2016, kdy zakázala prodávat úvěry na celou hodnotu nemovitosti, od loňského dubna smí banky většinu hypoték poskytovat jen na 80 procent této hodnoty. Podle ní roste riziko, že domácnosti s nižšími příjmy budou mít při zhoršení ekonomiky potíže se splácením. To by mohlo mít dopad na zdraví bank i na celé hospodářství.

Počet žadatelů o hypotéku letos klesá jen mírně. Přitom částka, kterou si půjčují, roste. V červnu to podle ČNB bylo 1,077 bilionu korun − téměř o 89 miliard více než před rokem. Proto centrální banka současná omezení podstatně rozšíří - od října úvěr na bydlení mají dostat jen ti žadatelé, jejichž hypotéka včetně případných dalších starších půjček nebude vyšší než devítinásobek jejich ročního čistého příjmu.

Na úvěr na bydlení by také neměli dosáhnout lidé, kteří na splátkách dluhů i s hypotékou zaplatí více než 45 procent svého čistého příjmu. Zpřísnění hypoték podle bank přinese propad nových úvěrů o deset až dvacet procent a snaží se tak hypotékami "předzásobit."

Nová pravidla pro hypotéky: Podle nových pravidel České národní banky nebudou moci banky dát úvěr vyšší, než je devítinásobek žadatelova čistého ročního příjmu.

Měsíční splátka hypotéky by také neměla činit více než 45 procent čisté měsíční mzdy

Většina hypoték navíc půjde sjednat pouze na 80 procent hodnoty majetku. Pětinu tak bude muset mít zájemce ušetřenou.

Dvojka trhu Česká spořitelna potvrdila, že současnou nabídku, ve které od začátku července zlevnila hypotéky na pět, osm a deset let o 0,2 procentního bodu, nadále drží. Obdobně jako Hypoteční banka v ní nejvýhodněji prodává hypotéky s pětiletou pevnou sazbou od 2,49 procenta ročně, jenže až na 80 procent hodnoty pořizované nemovitosti.

"Akci ukončíme až 19. srpna. Ke zvýšení standardních sazeb pak pravděpodobně přistoupíme začátkem září," uvedl Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Ani třetí nejvýznamnější hráč trhu Komerční banka prozatím úroky měnit neplánuje. Nejvýhodnější tří- a pětileté fixace umožňuje od úroku 2,69 procenta. Pokud je ale žadatelem její klient a žádost podá přes své internetové bankovnictví, může získat úrok 2,49 procenta ročně.

"Nyní nabídkové sazby hypotečních úvěrů stále držíme. Ke zvýšení sazeb přistoupíme, bude-li současný trend zvyšování základních sazeb ČNB a sazeb na mezibankovním trhu pokračovat," řekl Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.

Ekonomové očekávají, že centrální banka zvýší svou základní sazbu letos přinejmenším ještě jednou, a spekulují o tom, že k tomuto rozhodnutí může přistoupit už v září.

Ve svých slevách na hypotéky ve výši 0,2 procentního bodu ze standardní sazby do konce prázdnin bude pokračovat Equa Bank, která začátkem července zlevnila všechny fixace. Nejlevnější tříleté fixace na nejvíce žádané úvěry na 80 procent hodnoty zástavy začínají na 2,29 procenta ročně a pětileté fixace na 2,39 procenta.

"V pátek 3. srpna jsme evidovali rekordní letní den v počtu přijatých žádostí o hypotéky - přišlo nám téměř dvakrát více žádostí, než je obvyklé. Jde o reakci spotřebitelů na zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB. Spotřebitelé se snaží chytit poslední dobré podmínky, protože očekávají zvýšení úrokových sazeb hypoték ze strany bank," říká Markéta Dvořáčková, mluvčí Equa bank.

Alespoň do září neplánuje vyšší úroky hypoték Raiffeisenbank. "Sazby upravujeme průběžně s ohledem na dění na trhu, nikoliv skokově po jednotlivých rozhodnutích ČNB. Aktuální sazby začínají na hodnotě 2,49 procenta," říká Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank. V krátkém horizontu nebude sazby měnit ani Moneta a mBank.

"Sazby zvedneme pravděpodobně koncem prázdnin nebo začátkem září, přičemž určitě budeme reagovat na vývoj hypotečního trhu jako celku," říká Tomáš Kostrhoun, senior manažer pro úvěrové produkty Moneta Money Bank.

Moneta na podporu prodeje nabízí slevu 0,4 procenta ročně ze standardní sazby u hypoték nad 2 miliony korun. Sazba u 3leté fixaci začíná na 2,17 procenta, 5letá fixace na 2,37 procenta a 7letá na 2,57 procenta a 10letá na 2,67 procenta ročně.

ČNB pokračuje v postupném zvyšování úrokových sazeb, za poslední rok je zvýšila již 5krát a pravděpodobně ani letos to nebylo zvýšení poslední. Základní repo sazba se tak dnes dostala na úroveň 1,25 %, kde se nacházela naposledy koncem roku 2009. pic.twitter.com/3QHqMyrXl2 — Jakub.Seidler (@JakubSeidler) August 2, 2018

"U hypoték v srpnu změnu nechystáme, ale další vývoj je možné odhadovat jen těžko. Na hypotékách je marže obecně velice nízká a banky dosud zvyšování základních sazeb do značné míry absorbovaly, nicméně to není možné dělat do nekonečna. Do konce roku očekávám růst sazeb na trhu hypoték, a to i vzhledem k indikaci ČNB, že svou základní sazbu chce ještě zvyšovat," říká Pavel Vlček, mluvčí mBank.

Podle něho hypotéky můžou do konce roku podražit zhruba do 0,5 procentního bodu. "U nejběžnějších fixací budou průměrné sazby atakovat úroveň 3 procenta," myslí si Vlček, mBank nyní nabízí tříleté fixace od úroku 2,19 procenta ročně a pětileté od 2,39 procenta ročně.

Podobně neplánují nyní zvýšit sazby ani ostatní banky. "Pro všechny fixace, od jednoleté až po desetiletou, nabízíme klientům výhodnou úrokovou sazbu od 2,39 procenta ročně. Od října, po rozšíření omezení hypoték ze strany ČNB, však očekáváme plíživý růst úrokových sazeb na hypotečním trhu, a ani my navýšení úroků nevylučujeme," říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

Přestože banky během podzimu avizují zdražování hypoték, sazby bude na uzdě držet i nadále konkurenční boj o klienty. Úvěry na bydlení jsou pro ně důležité, tvoří tři čtvrtiny všech úvěrů domácností. A navíc banky mají stále přebytek volných peněz z levných vkladů.

V hypotékách bankám nyní začaly víc konkurovat i stavební spořitelny, které peníze klientů můžou využít jen na úvěry na bydlení.

"Díky uzavřenosti tohoto systému můžeme reagovat na změny sazeb ČNB pomaleji než hypoteční banky - i proto jsou sazby stavebních spořitelen v tuto chvíli o zhruba o 0,2 procentního bodu nižší než u hypoték, což se odráží i v nárůstu zájmu o naše úvěry. Počítáme s tím, že ve zbytku roku sazby ještě mírně porostou a rozdíl mezi hypotékami a úvěry ze stavebního spoření se ještě trochu zvětší," říká Tomáš Kofroň, mluvčí Českomoravské hypoteční banky, patřící do skupiny ČSOB.

Podle něj na konci roku by se průměrná sazba hypoték mohla přiblížit třem procentům, úvěry ze stavebního spoření budou v průměru o několik desetin levnější.