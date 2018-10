Bankovní aplikace jsou fajn, ale Češi nedají na pobočky dopustit, ukázal průzkum

Žádná aplikace pro chytrý telefon v Česku zřejmě nenahradí služby bankovní pobočky a call centra. Část klientů navíc o žádné inovace v bankovnictví nestojí.

Praha - Češi díky digitalizaci uvítají zejména služby, které jim pomohou ušetřit čas a energii. Úplné nahrazení poboček digitálními komunikačními kanály je pro ně však stále ještě nepředstavitelné a problém mají i se sdílením údajů o své finanční situaci se třetími stranami. Vyplývá to z průzkumů České bankovní asociace.

Digitální revoluce přinesla banku lidem nejdříve domů a potom i do mobilu. Tím se zcela změnily požadavky na fungování a nastavení bankovních služeb, které se podle průzkumu k dnešku týkají 95 procent dospělé české populace. Na 76 procent klientů je s nimi spokojeno a přesvědčeno, že má smluveny skutečně jen ty, které používá. Pětina je však na pochybách a má pocit, že jim některé služby banka spíše vnutila.

"Z toho lze vyvodit, že se bankám zatím ne zcela daří přizpůsobovat se potřebám jednotlivých klientů," uvedla poradkyně ČBA pro fintech a inovace Helena Zavázalová.

Na 40 procent bankovních klientů zvládne u své banky nějakou inovaci zhruba jednou ročně, někteří dokonce i vícekrát. Dvě třetiny klientů v průzkumu uvedly, že zásadní inovaci zažily právě letos, třetinu přitom daná inovace hodně potěšila. "Nejčastěji přináší banky novinky do internetového bankovnictví. Je ale třeba myslet i na kamenné pobočky nebo call centra, klienti totiž u velkého množství služeb stále výrazně preferují osobní kontakt," upozornila Zavázalová.

Její slova současně potvrzují i výsledky průzkumů, dle kterých je nahrazení osobního kontaktu s člověkem za komunikaci se strojem - robotem pro Čechy zatím jen těžko představitelné. Největší problém by měli radit se s robotem o investicích. V rámci zavádění inovací musí banky taktéž počítat se skutečností, že zhruba třetina lidí, kteří bankovní služby využívají, nemá zájem o jakékoliv inovace. Jde především o klienty starší 50 let, kteří mají nižší příjmy.

Klienti očekávají, že služby, které si budou obstarávat sami, budou bezplatné. Jde například právě o internetové či mobilní bankovnictví či vklad hotovosti na účet ve vkladových bankomatech.

Další očekávanou službou jsou okamžité převody peněz. Budoucnost vidí i v různých možnostech bezkontaktních plateb u obchodníků, například skrze telefon, náramek či otisk prstu. Banky se už tímto směrem vydaly, musí ale myslet na dostatečné zabezpečení takových plateb.

Klienti ve svých úvahách o budoucnosti směřují ještě ke sdružování funkcí určitých produktů. Například platební karty by podle klientů mohly zastávat více funkcí než jen placení.

Svou roli ale bude mít i sdružování funkcí přímo v bance nebo v internetovém bankovnictví. Zhruba dvě třetiny klientů si dokážou představit, že banky budou zajišťovat i jiné služby než samotné finance. Tito klienti také jednoznačně považují za užitečné spravovat na jednom místě nejen svůj bankovní účet, ale třeba také místní poplatky a účty za energie, telefon či internet, popřípadě i pojištění.

Pro některé klienty je ale nemyslitelné sdílet s nimi své finanční a další citlivé údaje, protože by se cítili jak pod dohledem 'Velkého bratra'. Další ale poukazovali na to, že by pro ně bylo výhodnější mít všechno pohromadě na jednom místě, včetně nefinančních služeb, jako jsou třeba zprávy od lékaře.

"Na podobném principu už funguje například čínský WeChat," dodala Zavázalová. V případě využití těchto služeb by ale podle průzkumu musel být kladen extrémní důraz na zabezpečení údajů.