Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí poběží dál, úřad ustoupil

Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí přes internet zůstane zachováno. Ve středu to potvrdilo ministerstvo zemědělství. Od června přitom měli mít přístup ke kompletním údajům jen přihlášení uživatelé. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) původní rozhodnutí omezit nahlížení do katastru zdůvodňoval extrémním nárůstem počtu přístupů.

Původně katastrální úřad počítal s tím, že od června budou kompletní údaje v internetové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné pouze uživatelům přihlášeným prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, známého jako eIdentita, nebo pomocí účtu pro dálkový přístup do katastru nemovitostí. Nepřihlášení uživatelé měli vidět pouze základní údaje o nemovitostech a řízeních, jak minulý měsíc informoval on-line deník Aktuálně.cz. Související Bankovní identita. Co to vlastně je a jak díky ní můžete zjistit, co o vás stát ví K přetížení služby došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze. Úřad chtěl tak novým opatřením také zvýšit ochranu soukromí a osobních údajů vedených v katastru. Mnozí jednotlivci, spolky či firmy ale takové rozhodnutí kritizovali jako nezákonné a žádali, aby katastr zůstal přístupný i bez složité registrace, mezi nimi například občanská iniciativa Otevřený katastr. Jak ve středu potvrdil ministr zemědělství Miroslav Toman (ANO), úřad po jednání s resortem zemědělství od plánu ustoupil. "Zejména starší lidé na venkově si často stěžují, že dostávají desítky dopisů od překupníků pozemků. Chápu, že údaje z katastru musí být dostupné, aby bylo možné oslovit vlastníka kvůli odkupu třeba při přípravě stavby, ale má to svoje meze. Proto jsme se s předsedou katastrálního úřadu dohodli na postupu, který zachová možnost anonymního nahlížení do katastru, současně ale zabrání zneužívání těchto údajů nejrůznějšími spekulanty s pozemky," sdělil Toman. Pro omezení robotických dotazů bude obnoveno využívání tzv. Turingova testu, známého pod zkratkou CAPTCHA. Uživatelé, kterým tento test nevyhovuje, mohou využít přihlášení elektronickou identitou, informovalo také ministerstvo. Související Nová mapa zapomenutých pozemků. Zjistěte, zda nejsou vaše, brzy propadnou státu Infografika Předseda ČÚZK Karel Večeře uvedl, že s vytěžováním dat roboty je nutné bojovat a je třeba také postihovat následné obchodování s těmito údaji. "Přijatá technická opatření budeme průběžně vyhodnocovat i ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a experty na kybernetickou bezpečnost a upravovat je, abychom mohli zachovat přístup bez přihlášení," sdělil Večeře. Aplikace katastru nemovitostí umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytech nebo nebytových prostorech a právech stavby v Česku. Dále informace o stavu řízení kvůli zápisu vlastnických práv nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. V katastru jsou mimo jiné zaneseny osobní údaje vlastníků a vlastnická práva, která se k dané nemovitosti vztahují - jde například o věcná břemena či zástavní práva, která mohou omezit prodej či koupi nemovitosti. Ministerstvo zemědělství ve středu informovalo, že například jen v květnu si anonymní uživatelé zobrazili 92 milionů výstupů s údaji o vlastnících nebo o účastnících vkladových řízení, což je téměř trojnásobný nárůst proti běžné úrovni v minulých letech. Významnou část těchto anonymních dotazů podle ministerstva generují takzvaní softwaroví roboti, protože třeba i v noci běžně přichází 100 000 dotazů za hodinu.