Český penzijní systém na tom není nejhůř. Dle žebříčku je 12. nejstabilnější na světě

Hokejový útočník Vladimír Růžička zamířil po odchodu z týmu pražské Sparty do Hradce Králové. Bude tak opět hrát pod vedením svého otce Vladimíra, který se stal začátkem dubna hlavním vládcem střídačky Východočechů. Jednatřicetiletý Růžička uzavřel s Mountfieldem dvouletou smlouvu.

Zkušený útočník posílil ambiciózní klub krátce poté, co byl oznámen odchod jednoho z ofenzivních tahounů v minulé sezoně Matěje Chalupy. Jednadvacetiletý hráč uzavřel v NHL dvouletý kontrakt s Chicagem.

"Již delší dobu jsme sháněli kreativního centra, který by nám pomohl zlepšit přesilové hry, byl silný na puku, úspěšný na vhazování a samozřejmě uměl dát gól. To vše Vláďa splňuje. Slibujeme si od něj především zlepšení přesilových her a produktivity," uvedl pro web královéhradeckého klubu generální manažer Aleš Kmoníček.