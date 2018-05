Air Bank nabídne kontokorent, odměny i výběry mobilem. Propojí účty s velkými bankami

Air Bank klientům během pár týdnů umožní nahlížet z jednoho místa do svých účtů ve dvou velkých bankách.

Praha - Nízkonákladová Air Bank letos rozšíří nabídku produktů o kontokorent, který jako jedna z mála na trhu dosud neumožňovala. Klienti také budou moci propojit svůj běžný účet v Air Bank s účtem u konkurence a mít tak vše na jednom místě. Chystané novinky představila banka v tomto týdnu novinářům.

Nejdříve - od června - začne Air Bank nabízet sjednání půjčky "od začátku do konce" prostřednictvím mobilního telefonu. Zájemci ji mohou získat ve stejné výši jako dosud přes internetové bankovnictví, tedy od 5000 do 900 000 korun.

"Ti, kteří u nás už půjčku měli, ji získají i za 15 minut. Dostupná bude nejen našim stávajícím klientům. Lidé si u nás můžou založit účet, stáhnout aplikaci a v ten samý den přes ni i požádat o půjčku," říká mluvčí Jana Karasová.

Do konce června by Air Bank ráda stihla nabídnout kontokorent. Sjednání i jeho vedení bude bez poplatku. Zpočátku jej půjde zřídit jen v internetovém bankovnictví, ale i v mobilní aplikaci klienti hned uvidí, kolik z něj vyčerpali.

Další připravovanou novinkou, kterou by banka ráda zavedla do konce června, jsou odměny za placení u vybraných obchodníků. Seznam obchodů zapojených do slevového programu pak klienti najdou v mobilní aplikaci. Když v něm označí konkrétního obchodníka, připíše se jim po zaplacení nákupu (kartou, platební nálepkou nebo mobilem) na běžný účet určité procento z ceny.

U některých obchodníků by klienti mohli dostat z nákupu zpět na účet až pětinu z běžné ceny, u nákupu benzinu by pak mohlo jít o jedno až dvě procenta, naznačuje rozpětí odměn Jakub Petřina, ředitel produktů a marketingu Air Bank. Okruh obchodníků zatím banka nezveřejnila. Podle Petřiny by však mezi nimi měly být i obchodní řetězce.

V listopadu chce Air Bank spustit výběry ze svých bankomatů přímo mobilním telefonem. Všechny své bankomaty už vybavila bezkontaktní čtečkou pro jednoduchý výběr. Předpokladem pro využití této služby je mobil se systémem Android a technologií NFC s nainstalovanou aplikací My Air.

Na rozdíl od mobilních plateb v obchodě, které při nákupu do 500 korun většinou proběhnou bez zadání PIN, bude nutné zadat PIN při každém bankomatovém výběru. V současné době nabízí výběr peněz mobilem jen některé bankomaty ČSOB.

Air Bank také připravuje propojení účtů svých klientů s ostatními bankami. Zájemci uvidí na své peníze a produkty v České spořitelně a Moneta Money Bank. Služba bude nejdříve dostupná v internetovém bankovnictví, o něco později i v mobilní aplikaci. Postupně by se měly přidat i další banky.

"Technicky jsme na propojení účtů s jinými bankami připraveni a vypadá to, že velké banky budou už brzy připraveny také. Nejdál jsme v tom s Českou spořitelnou a Monetou. Jakmile nám otevřou přístup k datům našich klientů, jsme schopni jim do dvou tří týdnů propojení účtů zajistit. Očekáváme, že to bude během léta," upřesňuje Petřina.

Mluvčí České spořitelny Filip Hrubý potvrzuje, že zpřístupnění dat Air Bank je otázkou velmi krátké doby. "Nejpozději k tomu dojde v průběhu června," říká. Pokud se tedy splní předpoklad Air Bank, že následně potřebuje nejdéle tři týdny na propojení účtů, mohli by její klienti nahlížet na svůj účet ve spořitelně během letošního července.

Na účty v Moneta Money Bank pak dokonce ještě dřív, jak naznačuje vyjádření jejího mluvčího Jakuba Švestky. "Přístup do našeho API rozhraní dokážeme zájemcům aktivovat již během několika dnů poté, co splní veškeré stanovené podmínky," uvádí Švestka.

Ve druhé polovině roku pak plánují dát tuto možnost klientům Air Bank i Komerční banka a ČSOB. On-line deníku Aktuálně.cz to potvrdili jejich mluvčí Pavel Zúbek a Patrik Madle. Kdy budou následovat další banky na trhu, zatím Air Bank neupřesnila.

"Soustřeďujeme se teď na to, aby klienti mohli přistupovat ke svým účtům ve velkých bankách. Právě z nich k nám přechází stále nejvíc nových klientů. Jenže tam můžou mít dál svůj druhý účet kvůli hypotéce či jinému produktu. Usnadníme jim tím sledovat je pouze z jednoho místa - v našem internetovém bankovnictví," říká šéf Air Bank Michal Strcula.

Podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK pro Air Bank je téměř 57 procent Čechů klientem více než jedné banky. Jde především o důsledek stále větší nabídky účtů zdarma.

Propojování a ovládání účtů v jiných bankách se rozbíhá pomalu. Novinku umožnila evropská legislativa známá pod zkratkou PSD2 od poloviny letošního ledna. Službu ve svém internetovém bankovnictví spustila Banka Creditas, která klientům zpřístupnila jejich účty ve Fio bance, Equa bank, Air Bank a České spořitelně. Moneta Money Bank pak ve své aplikaci klientům nabízí přístup k účtům v České spořitelně, Air Bank, ČSOB a mBank.