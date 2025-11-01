Zprávy

Festivalu dokumentů Ji.hlava vyhlásil nejlepší filmy: Čas do zásahu a Stříbro

před 45 minutami
Nejlepším českým filmem na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se dnes stal Čas do zásahu. Režisér Vitalij Manskij v něm zachytil život ve Lvově, kterého se dotýká ruská agrese, i když je daleko od frontové linie. V kategorii Česká radost soutěžilo osmnáct děl.
Vitalij Manskij.
Vitalij Manskij. | Foto: wikimedia

Film Stříbro o životě bolivijských horníků zvítězil v hlavní sekci festivalu Opus Bonum, ve které soutěžilo šestnáct zahraničních filmů. Cenu za přínos světové kinematografii si z letošního 29. ročníku festivalu odnesl bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau.

Podle ředitele festivalu Marka Hovorky je práce bolivijských filmařů cenná nejen proto, že se rozhodli potlačit vlastní ega ve prospěch celku, ale že se už od 50. let minulého století snaží změnit to, jak společnost vnímá domorodé bolivijské obyvatele.

Autorkou vítězného zahraničního snímku je polská filmařka Natalia Koniarzová. Podle porotců dala dohromady drsnou výpověď z nehostinné oblasti nejvýše položeného stříbrného dolu v Bolívii. Točit o něm přitom původně nechtěla, vznikl v době, kdy kvůli pandemii covidu-19 uvízla v Jižní Americe.

Nejlepší letošní dokument z české produkce porota označila za skutečnou poctu dokumentárnímu filmu a kaleidoskop kolektivní paměti. Vyzdvihla, že se v portrétu svého rodného města Manskij zdržel patosu, aniž film pozbyl své síly.

Ocenění za nejlepší debut letos získal snímek Tak blízko, tak daleko, jehož autorem je hongkongský filmař Ču Jü-ti. Natočil rodinnou kroniku o dluhové pasti, do které se postupně propadá jeho otec, majitel renovační společnosti. Ukázal v ní existenční tíseň vyvolanou nedávnou krizí čínského realitního sektoru.

Cenu publika si z Ji.hlavy odvezl snímek Pan Nikdo proti Putinovi amerického dokumentaristy Davida Borensteina. Film byl oceněný i na festivalu v Sundance. V kinech se bude hrát od 6. listopadu. Film popisuje propagandu na ruských školách za použití záznamů, které natočil ruský učitel Pavel Talankin. Záznamy propašoval z Ruska a nalezl azyl v Česku.

Nejlepším letošním snímkem v sekci virtuální reality se stala Výbušná dívka autorů Caroline Poggiové a Jonathana Vinela. Porotci mimo jiné ocenili jeho sugestivní a imaginativní svět i inspiraci v populární kultuře bez sklouzávání k doslovným odkazům.

Festival byl letos podruhé desetidenní. Začal 24. října. Jeho poslední projekce v jihlavských sálech jsou naplánované na 2. listopadu. Následovat budou dva týdny, kdy bude možné festivalové snímky sledovat on-line.

 
