Festival Jeden svět zavede diváky do virtuálního pralesa nebo k tvrdému výslechu

V kůži šamanky v Amazonském pralese, v těle ženy uprchlice na cestě do Evropy, ve válkou zasaženém Jemenu nebo uvnitř čínských napodobenin slavných světových architektonických památek – tam všude se můžete ocitnout „na vlastní kůži“ skrze interaktivní dokumenty, které letos promítne festival Jeden svět. Ten začíná v Praze už ve středu 6. března.

Virtuální světy se stále rozpínají. Technologie, které se většina lidí spojují hlavně se světem počítačových her, získávají stále významnější místo i v žánrech jako je reportáž nebo dokumentární film. "Právě na uměleckém poli můžeme sledovat zajímavý posun - od tradičních reportážních poloh se interaktivní dokumenty nyní více přiklání k žánru rekonstrukcí, ať už jde o rekonstrukce historických událostí nebo prožitkové rekonstrukce, které diváka přenesou do reálné situace, kterou by ale sám na vlastní kůži zažít nemohl," popisuje nejnovější trendy programový ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Moravec.

Na vlastní kůži

Do poslední jmenované kategorie patří například film Awavena režisérky Lynette Wallworth, který diváka přenese hluboko do srdce amazonského pralesa a nechá ho prožít šamanský rituál kmene Yawanawa. Film svou výraznou vizuální poetikou připomíná slavného Avatara od Jamese Camerona. Unikátní vhled do mysli a prožívání lidí trpících bipolární poruchou pak nabízí snímek Manická VR režisérky Kaliny Bertin. Ta tři roky natáčela na diktafon zážitky svých dvou sourozenců, kteří mají tuto diagnózu. Jejich hlas diváka provádí po symbolických místnostech mysli obou sourozenců, ve kterých se noří do galaktické mlhoviny, vstupují do pralesů nebo stísněných temných cel.

Na Jednom světě se ale virtuální realita uplatní i v rámci tradičnějších přístupů k dokumentu. Například film Bouře nad Jemenem pomocí kombinace reálných záběrů a animace představuje záznam života tří dětí ve válkou a hladem sužovaném městě ve válkou zničené zemi.

Divák jako spolutvůrce příběhu

Tvůrci experimentálních dokumentárních filmů přicházejí se stále novými nápady na to, jak diváka co nejvíce vtáhnout do příběhu. Proto vznikají virtuální sety, jejichž součástí jsou např. běhací pásy, tvůrci pracují i s veslařskými trenažery, spinningovými koly nebo dalšími stroji.

Samostatnou speciální kategorií je tzv. rozšířená realita, pro kterou se běžně používá zkratka AR (Augmented Reality). Ta pracuje s reálným prostorem kolem diváka, který má na hlavně speciální headset s polopropustnými skly. Technologie AR mu do zorného pole promítá hologramy, které reálný svět doplňují. Na Jednom světě letos s touto technologií pracují hned dva projekty. Terminál 3 přenáší účastníky do výslechové imigrační místnosti na americkém letišti a v již zmiňovaném projektu Awavena se návštěvník pomocí magické knihy přenáší do příběhu o šamanské léčitelce.

Helmy, speciální brýle pro virtuální realitu a hologramy už zkrátka nejsou jenom doménou nerdů a nadšenců do nových technologií a počítačových her. Stávají se čím dál běžnějším nástrojem nejen zábavy, ale i informování o závažných tématech současného světa.

Speciální VR kino Jednoho světa letos hostí Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích. Za cenu jednoho lístku do kina bude mít divák během jedné hodiny možnost vyzkoušet minimálně dva různé VR projekty. Kompletní přehled všech experimentálních interaktivních dokumentů z letošního programu najdete na webu Jednoho světa.