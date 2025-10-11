Zprávy

Elon Musk už zase slibuje revoluci. Pomoct mu má umělá inteligence

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Elon Musk oznámil, že jeho společnost xAI chystá systém, který má dokázat samostatně vytvářet videohry. Technologové ale upozorňují, že současná umělá inteligence na to zatím nestačí.
Krotitelé bossů - AI hry Elona Muska | Video: Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek

Zakladatel Tesly a SpaceX tvrdí, že jeho firma xAI pracuje na nástroji, který umožní umělé inteligenci navrhovat i programovat celé hry bez lidského zásahu. Projekt má využívat model Grok, známý z platformy X, a první plně "AI vytvořená hra" by podle Muska mohla vyjít už v roce 2026. Firma kvůli tomu hledá takzvané trenéry herního designu, kteří budou model učit principům tvorby her. Nabízená odměna dosahuje až 100 dolarů za hodinu.

Podle odborníků je ale Muskova představa zatím mimo možnosti současné technologie. Umělá inteligence dokáže generovat texty, obrázky nebo jednoduché herní prvky, ale nedokáže dlouhodobě udržet logiku, hratelnost ani soudržný herní svět. Zatím tak nejde o funkční systém, spíše o ambiciózní experiment, který má ukázat potenciál AI v herním vývoji.

Záměr vyvolal smíšené reakce i mezi vývojáři. Někteří považují projekt za zajímavý experiment, jiní za marketingový krok, který má přilákat pozornost k firmě xAI. Jisté je, že Musk opět otevřel debatu o tom, jak daleko může umělá inteligence zajít při tvorbě interaktivní zábavy - a zda může někdy nahradit lidskou představivost.

 
