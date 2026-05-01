Přeskočit na obsah
Benative
1. 5.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Zvýšíme cla na dovoz aut z EU, oznámil "s potěšením" prezident Trump

ČTK,Zahraničí

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent.

U.S. President Donald Trump in the Oval Office at the White House in Washington
EU podle Trumpa neplní obchodní dohodu.Foto: REUTERS
Reklama

Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump to „s potěšením“ oznámil na sociální síti Truth Social.

„S potěšením oznamuji, že vzhledem k tomu, že Evropská unie nedodržuje naši plně dohodnutou obchodní dohodu, příští týden zvýším cla uvalená na Evropskou unii na osobní a nákladní automobily dovážené do Spojených států. Clo se zvýší na 25 %,“ napsal Trump.

Připravujeme podrobnosti…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Gulag, kanál

„Tam fotbal nehraj, trpěli tam lidi.“ Na Čechy pátrající po gulagu čekalo překvapení

Česká expedice zkoumala pozůstatky nikdy nedokončeného Hlavního turkmenského kanálu, který měl v 50. letech díky otrocké práci politických vězňů propojit Moskvu s Kaspickým i Aralským mořem. Na místě ovšem nalezli mnohem víc než pouhé rumiště. Jak popisuje předseda projektu Gulag.cz Štěpán Černoušek, v Uzbekistánu na ně překvapivě čekal i pamětník.

A woman holds a poster depicting Iran’s new Supreme Leader Mojtaba Khamenei, during a rally in Tehran

ŽIVĚ Írán nabízí Trumpovi další jednání, ve hře jsou ale i nové americké údery

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.

Reklama
ČR-volby-ODS-zábava-obce-Praha-FASTPIX

ODS půjde v Praze do voleb v koalici Spolu. Jeden z trojice se zatím nepřipojil

Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb s TOP 09 v koalici Spolu. KDU-ČSL, která v koalici byla před čtyřmi lety, se dosud nepřipojila. Společným kandidátem na primátora bude starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Portlík to uvedl během pátečního zahájení volební kampaně.

Reklama
Reklama
Reklama