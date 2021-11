Turisty vyjde od ledna hotel v Praze dráž. Hoteliéři město za růst sazby kritizují

Turisté v Praze si od nového roku připlatí za ubytování. Vedení hlavního města totiž chce zvednout turistický poplatek, který se musí zaplatit k ceně za každou noc strávenou v hotelu, z 21 na 50 korun. Plánuje tak získat více peněz na podporu turismu. Poplatek v minulých letech zvýšila i další česká města. Některá ho naopak v této době dočasně zrušila, aby hoteliéry podpořila v době krize.

Pražský magistrát plánuje polovinu částky, kterou vybere na vyšších turistických poplatcích za ubytování, vložit do nového rozpočtového fondu k podpoře turismu. Zástupci magistrátu o tom v listopadu podepsali memorandum se svou firmou Prague City Tourism a Asociací hotelů a restaurací ČR.

Město v současné době pracuje na úpravě vyhlášky, která poplatek zvýší. Zastupitelstvo by ji mělo v prosinci schválit a poplatek vzrůst od nového roku.

Podle náměstka primátora pro finance Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) město před pandemií koronaviru vybíralo na poplatku téměř 300 milionů korun. V koronavirové krizi se ale částka kvůli poklesu turismu radikálně snížila, město navíc loni poplatky odpouštělo.

"Přirážku" za ubytování odpustila v pandemii například také Plzeň nebo Olomouc. "Město turistický poplatek v letošním roce nevybírá a nebude vybírat ani v roce 2022. Snažíme se tím snížit dopady koronaviru na ubytovací zařízení," potvrdila pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá. Výše poplatku se předtím pohybovala na 21 korunách.

Poplatek zvýšil Český Krumlov i Vary

Řada českých měst už ale v minulosti poplatek zvýšila, mezi nimi třeba Český Krumlov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary nebo Ústí nad Labem.

Třeba Karlovy Vary původně plánovaly zvýšit poplatek na 50 korun pouze u pobytů do čtyř dnů. Provozovatelé ubytovacích a lázeňských zařízení ale poukazovali na to, že je obtížné dvě výše poplatku zaznamenávat v provozních a účetních softwarech. Město tak po kritice nakonec od letošního září zvýšilo poplatek plošně na 35 korun.

Podle mluvčího tamního magistrátu Jana Kopála se zatím nedá říct, zda vyšší výběr pomůže karlovarskému turismu zotavit se po pandemii. "Rozhodně ale minimálně v letošním roce rozhodně nepomůže zahojit finanční rány. Poplatek platí jen lidé, kteří se ve městě ubytují, a těch je letos stále ještě mnohem méně než před pandemií. Chybí především zahraniční hosté," vysvětlil Kopál.

"Pro představu - v roce 2019 jsme na obdobných poplatcích inkasovali 30 milionů korun, loni necelých 15 a letos jsme měsíc před koncem roku na 16 milionech vybraných z pobytu. V návrhu rozpočtu města na příští rok se počítá s výběrem 13 milionů, ale to je velice konzervativní očekávání dané tím, kolik se skutečně vybralo před několika měsíci, kdy se rozpočet začal připravovat," doplnil Kopál.

Mluvčí tudíž předpokládá, že zvýšená sazba poplatku se může pozitivně projevit ve financování turismu, až se do města vrátí dřívější klientela a současně i noví návštěvníci. "Tací, kteří se zajímají o památky UNESCO - Karlovy Vary byly letos zapsány spolu s dalšími deseti evropskými lázeňskými městy jako Slavná lázeňská města Evropy na seznam světového dědictví. Pak se snad zvýšená sazba poplatku projeví i ve zvýšeném výběru," věří Kopál.

Symbolický poplatek

Zvýšit ubytovací poplatek až na 50 korun umožňuje městům novela zákona z roku 2019. Podle dokumentu, který v říjnu schválili pražští radní, se současná sazba 21 korun (zhruba 0,8 eura) v Praze pohybuje příliš nízko. Třeba v Barceloně činí 1,1 eura (28 korun), ve Vídni 2,1 eura (54 korun) a v Budapešti 3,2 eura (82 korun).

Náměstek Vyhnánek se nebojí toho, že by zvýšení poplatku mohlo turisty od návštěvy odradit. "Poplatek je v současné době opravdu symbolický, je nejnižší v porovnání se srovnatelnými městy nejen v Evropě. Je dokonce i řada českých měst, která mají poplatek výrazně vyšší," řekl.

Podle viceprezidenta České unie cestovního ruchu Martina Plachého je ale při srovnávání výše poplatků s ostatními zeměmi třeba hledět na to, jak vypadá tamní infrastruktura cestovního ruchu a jaký je rozsah veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu.

Růst poplatku pak považuje za pomoc cestovnímu ruchu pouze v případě, že je město zpět investuje do turismu, ať už do marketingu, zlepšování turistické infrastruktury nebo služeb. "V opačném případě to spíše vede k odrazování turistů k cestě do dané destinace, rozčarování z příliš vysoké úhrady na místě a podobně, zvlášť když dojde ke zdražení poplatku o více než 100 procent," domnívá se Plachý.

Kritika od hoteliérů

Růst poplatku, který Praha plánuje, vyvolal kritiku i mezi některými pražskými hoteliéry. "Dá se očekávat, že návrat turistů bude i v příštím roce spíše pozvolný. Považovali bychom tedy za rozumné, aby Praha záměr odložila minimálně do poloviny příštího roku, až bude jasné, jak se situace dále vyvine," řekl marketingový ředitel sítě Ave Hotels Marek Čermák.

V reakci na současnou pandemickou situaci by považoval za rozumné, aby město zvýšení sazby odložilo aspoň v prvním čtvrtletí příštího roku.

Ředitel hotelové sítě Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov k plánu pražského magistrátu uvedl, že by se "relevantní osoby" měly spíše zamýšlet nad podporou oboru, který čelí největší krizi za poslední roky a panuje v něm velká nejistota. "Zvyšování poplatku v době, kdy hotelnictví prochází největší krizí za poslední roky, nepovažuji za šťastné," řekl.

Řetězec Czech Inn Hotels podle svého marketingového ředitele Petra Chábery zvýšení promítne do prodejních cen, hosté tak musejí počítat se zdražením. "Načasování je zcela nevhodné. Rádi bychom také věděli, jak chce Praha tyto prostředky efektivně využít. Měla by se s námi hoteliéry poradit," míní také Chábera.