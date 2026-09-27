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Ekonomika

Zvýšení daní se nevyhneme, řekla Schillerová. Vláda chystá různé varianty

ČTK,Domácí
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Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Schillerová to řekla v Nedělní debatě na České televizi. Připravují se podle ní možné varianty.

Alena Schillerová, ministryně financí, politička
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO)Foto: ČTK – Říhová Michaela
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Ministryně zmínila například zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek.

„Myslím si, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Určitě bych nechtěla, abychom se vrátili ke superhrubé mzdě, ale především to budou daně spotřební, máme rafinérskou, chystám některé další, protože máme oblasti, kde se nebývalým způsobem zvedal zisk,“ uvedla v nedělní televizní debatě.

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Schillerová také řekla, že kabinet zvažuje regulaci cen energií.

Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun možná i více. Zhruba polovinu by podle ní přitom mohlo způsobit navýšení příjmů, tedy daní. Uvedla, že nyní má zpracovaný komplex opatření, o nejlepších řešeních pak bude informovat koalici.

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„Především to budou daně o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinérskou, chystáme některé další, protože máme oblasti, kde se nebývalým způsobem zvedal zisk,“ řekla Schillerová. O jaké další oblasti by se ale mohlo jednat, neupřesnila.

K zavedení takzvané superhrubé mzdy se Schillerová vracet nechce. Ta byla zrušena v roce 2021 za tehdejší vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), ve které byla Schillerová ministryní financí. Její zrušení ale nepovažuje za chybu.

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Zvyšování daně z přidané hodnoty (DPH) je podle Schillerové problematické, přestože její zvýšení označila za lákavé a rychlé řešení. Jeden procentní bod základní sazby totiž představuje pro stát příjem 24 miliard korun.

Pro vládu je podle ministryně zásadní boj se šedou ekonomikou. Chystá se soustředit také na kratom, nikotinové sáčky či výrobky s HHC. Schillerová ale zmínila také možnost zdanění investičních bytů. Nyní pracuje s variantou, že by se daň zvýšila od určité hranice. Ta by odpovídala sumě, kterou majitel zaplatí na dani z nemovitosti.

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Bývalý ministr financí Stanjura v neděli připustil, že v současné situaci je změna daňového mixu na místě. Opatření navrhovaná Schillerovou by ale podle něj do rozpočtu přinesla pouze malé částky. Schodek rozpočtu by podle návrhu měl příští rok činit 386 miliard korun. I kdyby se podle Stanjury tímto způsobem snížil o 20 miliard korun a v následujícím roce za pomocí legislativních opatření o 60 miliard korun, tak to nemuselo mít zásadní vliv. „Jestli potřebujete konsolidovat 150 miliard a deset dáte na straně příjmů, tak vám zbývá 140 miliard na škrty,“ dodal Stanjura.

V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a Motoristů uvedla, že nechce zvyšovat daně, ale chce stávající řádně vybírat a šetřit na vlastním provozu.

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