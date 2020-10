Denně tratíme miliony, reagují majitelé saun, bazénů a posiloven na náhlé uzavření

Na nečekaná opatření bouřlivě reagují provozovatelé saun, fitness center, posiloven a vnitřních bazénů. Shodují se na tom, že uzavření jejich provozoven od pátku je pro ně šok. Například tuzemský Aquapalace Praha vypočítává denní náklady na 600 000 korun. Ozývají se také majitelé saun a fitness center, kteří kvůli dvoutýdennímu uzavření odhadují ztráty v řádech milionů korun.

Vedení Aquapalace Praha uvádí, že očekávalo restrikce až od pondělí, jak zaznívalo v médiích od politiků. "Oznámení vlády byl šok. Do včerejška (čtvrtka) jsme jeli bez omezení, bez snížení kapacity. Čekali jsme, že tak, jak jsme do provozu v květnu a červnu postupně nabíhali, bude se to nyní vracet zpátky," uvedla generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.

Právě pravidelní zákazníci své návštěvy podle Horákové nijak neomezili. Aquapalace tento týden zaznamenal návštěvnost 1000 lidí denně, což není oproti loňsku téměř žádný rozdíl, řekla. S nárůstem počtu nakažených u lidí, kteří nechodí pravidelně, ale úbytek návštěv byl.

Horáková dále upozornila, že permanentky, které si lidé koupili, budou prodlouženy o dobu uzavření. Vzhledem k dalšímu uzavření provozu by měl stát podle Horákové nabídnout provozovatelům kompenzace. Z dosavadní pomoci Aquapalace podle ní využil jen program na podporu zaměstnanosti Antivirus.

Síť saun Saunia za 14 dní uzavření ztratí na tržbách 10 milionů Kč

S obrovskými ztráty počítá také například síť saunových světů Saunia. Podle provozního Jaroslava Zonygy budou kvůli nucenému uzavření na tržbách tratit zhruba deset milionů korun.

"Takovéto omezení ze dne na den je opravdu děsivé a celá situace je naprosto nepřehledná. Navíc se o volnočasových aktivitách mluví jako o něčem, co je bezvýznamné a lze jednoduše omezit. Je ale důležité si uvědomit, že za každou takovou aktivitou stojí někdo, koho se ta opatření výrazně dotknou," uvedl Zonyga.

Kvůli aktuální situaci někteří lidé do saun podle Zonygy chodit přestali. Saunia ale eviduje mnoho nových zákazníků. Po uvolnění byl nárůst návštěvnosti meziročně mezi 20 a 30 procenty, řekl.

Saunia má v České republice 11 provozů. Do jedné pobočky podle Zonygy měsíčně před epidemií zavítalo v průměru 6000 lidí.

Komora fitness: Ztráty center mohou být 285 milionů Kč

Dvoutýdenní opatření se od dnešního dne dotklo i fitness center. "Očekávali jsme, že budeme mít čas se na další opatření připravit. Toto je další krutá rána fitness sektoru, který už od června počítá obrovské ztráty," řekla prezidenta České komory fitness Jana Havrdová. Mnoho provozovatelů se podle ní vyjádřilo, že současnou situaci už nezvládne, označilo ji "za hranicí přežití".

Ztráty fitness center za 14 dní uzavření mohou být 285 milionů korun, rezervy provozovatelé přitom vyčerpali už při první vlně epidemie. Po ní musela činnost ukončit zhruba desetina provozů. I bez zásadních restrikcí se většině fitness center po uvolnění proti předchozím letům výrazně snížila návštěvnost.

Zástupci sektoru tak začínají jednat o cílené pomoci od státu. "Nařízení respektujeme, ale takto rychlý krok vlády bude mít pro fitness sektor drtivé ekonomické dopady. Na základě vyčíslených škod začínáme jednat o cílené pomoci fitness sektoru s Hospodářskou komorou a Národní sportovní agenturou a pevně věříme, že nám vláda pomůže," uvedla Havrdová.

Hospodářská komora oznámila, že v pondělí na tiskové konferenci představí návrh pomoci pro odvětví, která vláda novými opatřeními zavřela nebo výrazně omezila jejich provoz.

