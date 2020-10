Zachraňte Škodu před osudem Dacie, vyzývá její privatizátor Pithart. Chce jednat s VW

Bývalý český premiér Petr Pithart a exministr průmyslu Jan Vrba vyzvali českou vládu, aby vedení koncernu Volkswagen vyjádřila své znepokojení nad možnou změnou postavení Škody Auto ve skupině. Případné omezení modelových řad a zaměření na laciné vozy pro rozvojové trhy by podle nich bylo v rozporu s přílohami smlouvy, na základě které Volkswagen do Škody před 30 lety vstupoval.

Vyplývá to z dopisu, který zaslali ministerstvu průmyslu a obchodu. VW prostřednictvím Škody podle Pitharta přispěl ke kultivaci tržního prostředí v ČR a zlepšení vztahů ČR a Německa.

"Tím více nás znepokojují některá dosud snad neoficiální prohlášení představitelů VW, že by se mělo změnit postavení Škody v rámci koncernu VW. Podle zmíněných vyjádření by se Škoda měla zaměřit na výrobu laciných aut pro laciné trhy. Pokud by k tomu došlo, bylo by to v rozporu se záměry uvedených v přílohách smlouvy mezi českou vládou a koncernem VW a znamenalo by to nepříznivé finanční dopady na Škodu a její subdodavatele," uvedl s Vrbou v dopise.

Ředitel Volkswagenu Herbert Diess v létě médiím řekl, že Škoda co do objemu prodaných aut "není dostatečně agresivní" v konkurencí s Korejci a Francouzi. Automobilka musí podle něho posílit pozice v segmentu cenově výhodných aut a naopak nemá smysl aby byla třetí prémiovou značkou koncernu. Nejen německá média píší už delší dobu o tom, že Volkswagenu vadí úspěchy Škodovky, jejíž modely nad očekávání konkurují ostatním značkám koncernu.

Nový předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer v srpnu na schůzce premiérovi Andreji Babišovi (ANO) řekl, že chce posunout značku Škoda na další úroveň, zvýšit její výkon a podporovat další růst. Babiš uvedl, že ho Schäfer ujistil o tom, že Škoda bude dál vyrábět špičkové automobily a udrží velmi vysokou míru investic do výzkumu a vývoje z posledních let.

V Mladé Boleslavi Škoda Auto vyrábí model Fabia, Fabia kombi, Scala, Kamiq, Octavia, Enyaq a částečně Karoq. Škoda Superb a Kodiaq se vyrábí v Kvasinách na Rychnovsku, kde se produkuje také další část SUV Karoq.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává 39 000 lidí, z toho v ČR téměř 34 000.