Za tajné dohody o cenách dostal majitel Datartu a ETA vysokou pokutu

Pokuta 39 milionů korun pro společnost HP Tronic Zlín je pravomocná, rozhodl v rozkladovém řízení předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna. Firmě ji uložil za uzavírání zakázaných dohod, které narušovaly soutěž na trhu s elektrospotřebiči. V pondělí to oznámil mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Firma se může bránit žalobou k soudu.
HP Tronic provozuje rozsáhlou maloobchodní síť kamenných prodejen i e-shopy pod značkami Datart a ETA. „Dohody o určování cen pro další prodej spočívají v tom, že dodavatel stanovením konkrétní ceny výrobku znemožňuje prodejcům nabídnout zákazníkům zboží za nižší cenu. Dochází tak ke znemožnění cenové soutěže výrobků téže značky na úrovni odběratelů, kteří by jinak zboží při jeho dalším prodeji spotřebitelům mohli prodávat za vzájemně odlišné ceny, a tím si cenově konkurovali,“ uvedl Mlsna ve svém rozhodnutí.
Pokutu ÚOHS udělil za porušení unijních i národních pravidel. Firma sice vinu přiznala, ale podala rozklad, protože nesouhlasila s výší pokuty.
Mlsna však dospěl k závěru, že pokuta byla stanovena podle zákona při respektování zásad individualizace trestu a proporcionality. Za nerelevantní označil námitky o nesprávném rozsahu tržeb, z nichž ÚOHS pokutu vypočítal. Při její kalkulaci naopak zúžil rozsah dotčených tržeb, protože zahrnul pouze ty, které se vztahovaly k několika konkrétním značkám.
„Výsledná výše pokuty se pohybuje v řádu desetin procenta z celkového čistého obratu za rok 2025, není tedy nepřiměřená ani likvidační,“ uvedl Mlsna.
Podle zjištění ÚOHS firma od roku 2012 po dobu více než deseti let určovala svým odběratelům z řad maloobchodních prodejců minimální ceny pro další prodej, tedy omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavili prodejní cenu a prodávali zboží za ceny nižší. Určování cen se týkalo velkých i malých domácích spotřebičů, spotřební elektroniky, počítačové techniky a telekomunikačních zařízení.
Firma dodržování stanovených cen kontrolovala a odběratele, kteří prodávali zboží levněji, vyzývala k navýšení cen na stanovenou úroveň. V případě nedodržování stanovených cen pak reálně uplatňovala vůči takovým prodejcům sankce.
ÚOHS dlouhodobě bojuje proti diktování maloobchodních cen ze strany dodavatelů. Kvůli těmto vertikálním dohodám dochází k umělému sjednocování ceny daného zboží a také k zvyšování cenové hladiny pro spotřebitele. V posledních letech ÚOHS za tyto praktiky uložil vysoké pokuty zejména na trhu elektrospotřebičů a krmiv pro psy a kočky. Šlo například o sankce pro společnosti Electrolux (125 mil. Kč), VAFO (120 mil. Kč), Groupe SEB (72 mil. Kč), Tescoma (64 mil. Kč) a další.
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