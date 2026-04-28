Ekonomika

Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, shodují se experti

ČTK

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného. V analýze to uvedla agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.

Globální oteplování, klimatické změny, sucho, ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Nejtvrdší dopady pociťují obyvatelé globálního Jihu, nicméně v roce 2022 se výrazně projevily i v Evropě. Při tehdejší vlně veder teploty ve Španělsku dosáhly rekordních 46 stupňů Celsia a výsledkem bylo rozsáhlé znehodnocení úrody.

Tato vlna veder podle studie, kterou v roce 2024 publikoval časopis Nature, přidala k ročnímu zdražení potravin v Evropě 0,67 procentního bodu a k celkové meziroční inflaci 0,34 bodu. To vše v roce, kdy se Evropané vypořádávali s dopady zdražování energií kvůli ruské invazi na Ukrajinu a kdy ještě doznívaly cenové výkyvy spojené s oživením po pandemii covidu-19, píše Bloomberg.

Související

Ve Španělsku tehdejší vedra poškodila olivové háje, sucho ve stejném roce v Itálii zdecimovalo úrodu rýže na rizoto a v Británii tehdy vysoké teploty způsobily pokles produkce kuřecího masa. S rostoucími letními teplotami se navíc bude zvyšovat poptávka po klimatizaci, což přetěžuje rozvodné sítě a vede k vyšším účtům za energie.

Extrémní horko způsobuje, že se vlní silnice a kroutí železniční koleje, což zvyšuje náklady na údržbu a přepravu, které firmy následně přenášejí na spotřebitele. Častější výskyt hurikánů, lesních požárů a dalších živelních katastrof podle Bloombergu vyvolává chaos na pojistných trzích a vede k prudkému růstu pojistného.

Každý stupeň navíc zdraží vše o procento

Výzkumy citované Bloombergem naznačují, že do roku 2035 by samotné zvýšení teploty mohlo každoročně zvýšit spotřebitelské ceny globálně až o 1,2 procenta. Dopady jsou přitom nejcitelnější v zemích globálního Jihu, kde jsou teploty už teď vysoké a výdaje na potraviny tvoří větší část rozpočtů domácností.

Podle nepublikovaná studie, za níž stojí ekonomka a statistička Fulvia Marottaová z Oxforské univerzity, se tam každé zvýšení teploty o jeden stupeň Celsia o tři měsíce později propíše nárůstem cen o jedno procento.

Související

V chladnějších oblastech, jako je Kanada či Norsko, ale může mít oteplování v zimních měsících i opačný efekt. Ceny mohou dočasně klesnout díky prodloužení vegetačního období nebo nižší poptávce po vytápění.

V únoru zveřejnila agentura Fitch analýzu a Stanfordova univerzita výzkum, z nichž vyplývá, že extrémní projevy počasí spojené se změnami klimatu představují bezprostřední hrozbu pro státní rozpočty a úvěrovou spolehlivost desítek zemí po celém světě. Nejohroženější jsou malé ostrovní státy jako Bahamy, Jamajka či Filipíny, které čelí ničivým cyklónům.

Státy vystavené tropickým bouřím od roku 1990 mají dnes poměr dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP) o 30 procent vyšší, než kdyby se s živelními katastrofami nepotýkaly. Kombinace extrémních teplot a cyklónů sráží výkonnost ekonomik zhruba o deset procent.

Mohlo by Vás zajímat:

Klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz o tom, jak lidé v průběhu let vnímají vedro. | Video: Tým Spotlight
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Pět set Pekelných andělů projelo Prahou, aby ucitili památku motorkáře

Policie na západě Německa podniká obří razii proti motorkářským gangům

Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.

Humpback whale lies on a sandbank off the Baltic island of Poel

„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho

Tým dobrovolníků na severu Německa zahájil další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Pomocí popruhu se ji snaží dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.

Národní policie Kolumbie.

Kolumbie zažívá nejhorší násilnosti za posledních deset let

V Kolumbii se letos od ledna do dubna stalo nejvíce ozbrojených útoků s více než třemi oběťmi v tomto období od roku 2016, kdy byla uzavřena mírová dohoda s největší povstaleckou skupinou v zemi, nyní už neexistující gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC). Napsal to deník El País s odvoláním na statistiku nevládní organizace Indepaz.

