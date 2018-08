Žlutým vlakům RegioJet přibyla čtvrtina cestujících. V pololetí jimi jelo 2,8 milionu lidí

Na výsledku se podílí především zavedení nových spojů z Prahy přes Brno do Bratislavy a Vídně.

Brno - Vlaky společnosti RegioJet, která patří Radimu Jančurovi, přepravily za první pololetí 2,76 milionu cestujících, což je meziročně růst o čtvrtinu, zhruba o 600 tisíc. Na výsledku se podílí především zavedení nových spojů z Prahy přes Brno do Bratislavy a Vídně, uvedl v tiskové zprávě mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

S Českými drahami jelo v prvním pololetí 89,5 milionu cestujících, což je růst o 2,5 milionu, uvedly začátkem srpna ČD.

RegioJet provozuje vlaky z Prahy na Ostravsko a část z nich pokračuje přes sever Slovenska do Košic a do Humenného. Druhým směrem jsou vlaky do Brna a dále do Bratislavy a Vídně, které jezdí od loňského prosince s malými výjimkami celodenně každou hodinu. "Při sečtení cestujících i se Slovenskem včetně linky v závazku veřejné služby z Bratislavy do Komárna jsme přepravili 4,5 milionu lidí," uvedl Ondrůj.

Počet spojů se ještě rozšíří od 2. září, kdy začne jezdit jeden nový spoj z Prahy do Bratislavy a zpět.

Na železnici zažívá Jančurova společnost dlouhodobý růst, problémy však má v autobusové dopravě. Přes rok totiž musí čelit konkurenčnímu FlixBusu, který přidává přes Česko mezinárodní linky i linky čistě vnitrostátní. Z toho důvodu již RegioJet některé méně vytížené spoje či dokonce celé linky zrušil.