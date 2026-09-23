Zlevníme jízdné ve vlacích o polovinu. Fico tasil recept na zdražující paliva

Slovensko v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot od října omezí maloobchodní marži při prodeji paliv na deset eurocentů (2,43 korun) za litr a o polovinu zlevní jízdné na železnici. Novinářům to ve středu řekl premiér Robert Fico. Z jeho vyjádření vyplynulo, že kabinet nepočítá se snížením daní na benzin či naftu.
Opozice ohlášená opatření označila za nedostatečná a poukázala na Českou republiku, která například obnoví regulaci cen pohonných hmot při omezené marži obchodníků ve výši 2,50 korun za litr paliva a sníží spotřební daň na naftu.
Zlevnění jízdného ve druhé vlakové třídě na Slovensku s náklady kolem šesti milionů eur (146 milionů korun) měsíčně je podle Fica efektivnější řešení než pokles spotřebních daní nebo daně z přidané hodnoty (DPH) na paliva.
Snížení cen za jízdu vlakem hodlá vláda každý měsíc přehodnocovat; v zemi už dlouhou dobu mají nárok na bezplatné cestování vlakem děti, studenti a senioři.
Podle materiálu ministerstva dopravy se snížení cen v osobní vlakové dopravě bude výměnou za kompenzace výpadku tržeb vztahovat na přepravu cestujících v rámci závazku veřejné služby.
Tu v zemi zajišťuje hlavně národní vlakový dopravce ZSSK a také dopravce Leo Express na regionální trati mezi Bratislavou a Komárnem.
"Některé země zkoušely v minulosti postupovat prostřednictvím snížení spotřební daně nebo DPH. Vyhodily stovky milionů eur a nemělo to žádný efekt," řekl Fico. Zopakoval svou kritiku Evropské unie, která podle něj nechává členské země evropského bloku napospas ropné krizi.
Ceny hlavních druhů pohonných hmot u čerpacích stanic na Slovensku stouply na více než čtyřleté maximum, jsou ale nižší proti průměru celé EU a ve střední Evropě patří k nejnižším.
Nejsilnější pozici na maloobchodním trhu s palivy na Slovensku má bratislavská rafinerie Slovnaft, na kterou se rovněž vztahuje už dříve zavedená zvláštní daň na ziskové firmy z vybraných sektorů ekonomiky.
Slovenská opozice tvrdí, že vláda místo skutečného řešení vysokých cen paliv přináší populismus a že sleva na jízdné na železnici nepomůže. Připomněla, že Fico jako opoziční politik a v době, kdy byl na Slovensku benzin výrazně levnější než nyní, kritizoval tehdejší vládu, že nezasáhla proti vysokým cenám pohonných hmot.
Opoziční politici odmítli vyjádření předsedy vlády, že kabinet nemá prostor k účinnějším opatřením.
„Fico tvrdí, že to nejde. V Česku to jde. Češi regulují ceny, snižují spotřební daň na naftu a zároveň mimořádně zdaňují rafinérské marže,“ uvedla v prohlášení šéfka opoziční strany Za lidi Veronika Remišová.
Podle Fica je vláda připravena poskytnout dotaci samosprávným krajům, pokud ty zlevní jízdné v příměstské autobusové dopravě o třetinu. Podobně chce kabinet dát peníze krajským městům výměnou za snížení cen v městské hromadné dopravě o polovinu.
Generální ředitel rafinerie Slovnaft Gabriel Szabó novinářům řekl, že nedostatek ropy a paliv na trzích zvyšují konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině. V cenách by se podle něj příznivě projevil případný signál ohledně vyřešení kteréhokoliv z uvedených konfliktů.
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