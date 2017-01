Zlevněte data, nebo přijdete o licenci na LTE. Úřad hrozí mobilním operátorům

před 1 hodinou

Operátoři O2 a Vodafone by měli snížit velkoobchodní ceny datových služeb v sítích LTE. Jinak jim od Českého telekomunikačního úřadu hrozí odebrání licencí. Regulátor tím chce posílit konkurenci na trhu. Na loňskou výzvu podle regulátora prý zareagoval pouze T-Mobile, zbylí dva velcí operátoři dostali nejvyšší možnou pokutu.

Praha – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) znovu vyzval operátory O2 a Vodafone, aby do měsíce snížili velkoobchodní ceny datových služeb v sítích LTE. Pohrozil jim odebráním licencí. Vodafone podle svého sdělení ceny snížil již v loňském roce, O2 chce úpravu provést ve stanovené lhůtě.

Regulační úřad vyzval firmy ke snížení ceny za přenášená data pro virtuální operátory poprvé loni v únoru. Na výzvu tehdy zareagoval pouze T-Mobile, uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina. Společnosti O2 a Vodafone pak ve správním řízení dostaly pokutu v maximální výši, tedy dva miliony korun.

"Cílem je posílení konkurence na maloobchodních trzích služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních sítí a má umožnit virtuálním operátorům nabízet plnohodnotné služby na sítích LTE svým zákazníkům," uvedl mluvčí ČTÚ.

Více dat za stejnou cenu?

Nynější tlak ČTÚ na snížení velkoobchodních cen za rychlý internet by mohl vést ke spirále zlevňování. "Ve chvíli, kdy budou moci virtuální operátoři nabízet nižší ceny za datové služby, vystaví tím tlaku i hlavní mobilní trojku – O2, Vodafone a T-Mobile,“ říká zdroj blízký regulačnímu úřadu.

„Nedá se čekat, že by tito operátoři své ceny snížili, pravděpodobně ale za stejnou cenu svým zákazníkům začnou nabízet větší objem dat. Jejich klienti by tak třeba za 750 korun měsíčně získali místo dnes běžných 1,5 GB internetových dat 3 GB nebo více,” dodává zdroj.

Kmitočty pro sítě LTE vydražili operátoři právě od ČTÚ. „Podle podmínek aukce musí být velkoobchodní cena nastavena tak, aby umožnila ziskové podnikání stejně efektivním virtuálním operátorům. V současné době by se tak cena měla dostat na úroveň 0,10 až 0,15 Kč za 1 MB dat u mobilních služeb a cca 0,01 Kč za 1 MB dat u služeb fixního LTE. Aktuálně nabízí společnost O2 cenu za 1 MB dat ve výši 0,43 Kč a společnost Vodafone cenu v rozpětí od 0,29 do 0,51 Kč za 1 MB, a to v závislosti na objemu odebíraných mobilních služeb. Samostatnou cenu pro fixní LTE operátoři dosud nenabízí,“ uvádí Drtina z ČTÚ.

Operátoři za kmitočty pro LTE v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz zaplatili na začátku roku 2014 zhruba 8,5 miliardy korun. Další kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz vydražili loni za 2,6 miliardy korun.

Vodafone už prý ceny snížil, O2 se chystá

"Vodafone v plném rozsahu vyslyšel text výzvy ČTÚ z února loňského roku a příslušně upravil cenu za velkoobchodní přístup k LTE. Tvrzení úřadu o tom, že Vodafone neplní podmínky loňské výzvy, je nepravdivé, rozhodnutí ČTÚ není pravomocné. Vodafone se proti němu odvolal," uvedla mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

Společnost O2 uvádí, že ČTÚ změnil metodiku a na rozdíl od minulosti tentokrát postupoval z právního hlediska procesně správně. "O2 proto nyní připravuje odpovídající úpravy své velkoobchodní nabídky, které provedeme ve stanovené lhůtě," říká mluvčí firmy Lucie Pecháčková.

