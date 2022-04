Rusko oživuje vzpomínky na zlatý standard. Je to spíš pohádka pro děti, míní experti

Pokus o zlatý standard. O tom se začalo spekulovat hned poté, co ruská centrální banka začala koncem března od komerčních institucí skupovat zlato za fixní cenu. O zavedení standardu v Rusku se ostatně kvůli propadu rublu mluvilo už v roce 2014 po anexi Krymu. Analytici však upozorňují, že současné kroky Kremlu mají do zlatého standardu daleko. A pochybují, zda by v moderní ekonomice fungoval.

Klasický zlatý standard bylo měnové uspořádání před první světovou válkou. Podle analytiků to prakticky znamenalo, že penězi bylo pouze zlato. "Větší mince byly doslova raženy ze zlata, pokud byly v oběhu jiné menší mince nebo papírové bankovky, musely je banky ve své nominální hodnotě v poměru 1:1 krýt fyzickými zásobami měnového zlata. Bankovky byly v podstatě stvrzenky na fyzické zlaté mince," popisuje analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba.

"Například v USA byl nastavený kurz ve výši 20 dolarů za jednu unci zlata. Mince v nominální hodnotě 20 dolarů ve vaší peněžence byla opravdu ze zlata a vážila přibližně unci. Zlatý standard držel vlády a banky na řetězu, aby nemohly vytvářet peníze z ničeho, což je dnes naprosto běžné. Zlatý standard byl hlídací pes toho, že peníze nikdo nezneužije. Pokud jako vláda nebo banka neseženete někde více zlata, nemůžete vytvořit více peněz v oběhu. Zlato zkrátka nenatisknete," říká Ryba.

Tento systém se ale rozpadl ve 20. století. Od 5. června 1933 přestal mít vlastník amerického dolaru právo směnit jej za zlato. "Ještě v roce 1929 se československá Národní banka snažila držet 44,58 miligramu zlata za každou korunu, což logicky určovalo pevný kurz k ostatním měnám. A když snížila držené množství zlata, automaticky došlo k devalvaci měny," připomíná analytik společnosti Natland Petr Bartoň.

Na konec klasického krytí měn zlatem navázal po 2. světové válce brettonwoodský systém. Podstatou dohody bylo napojení amerického dolaru na zlato a všech ostatních měn na dolar. Dolar sám byl fixován jako 1/35 unce zlata. Směňovat dolary za zlato ovšem směly pouze vlády, nikoliv občané. Systém byl však neudržitelný a v 70. letech skončil.

Klasický zlatý standard tedy znamená navázání hodnoty měny na zlato, respektive závazek směnitelnosti do zlata v určitém poměru. V Rusku se o něm začalo spekulovat ve chvíli, kdy koncem března oznámila ruská centrální banka, že chce až do konce června zlato od komerčních bank vykupovat za fixní cenu 5000 rublů za gram.

Zatímco někteří ekonomové tento krok začali srovnávat právě se zaváděním zlatého standardu, jiní upozorňovali, že do něj má daleko. O pouhých pár dní později navíc ruská centrální banka podle agentury Reuters své prohlášení upravila s tím, že se "tržní podmínky významně změnily" a o nákupní ceně bude nově s bankami vyjednávat.

"Ty dosavadní kroky ruské vlády byly o výkupní ceně zlata. Její zafixování chápu dohromady s kapitálovými kontrolami jako opatření proti znehodnocování rublu. A poté, co rubl posílil zpět na předválečné úrovně, se fixovaná výkupní cena ukázala nevýhodná, takže byla zrušena," vysvětluje analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk. "Pokud by však šlo o režim zlatého standardu, tak by Rusko muselo umožnit hlavně opačný směr konverze, tedy z rublu do zlata," podotýká.

Podobný názor má také ekonom Dominik Stroukal. "Stojí za to upozornit, že ten plán ruské centrální banky je sice zajímavý, ale na hony vzdálený tomu, co se obecně za zlatý standard považuje," podotýká.

"Je to politický krok. Zlato bude držet jen centrální banka, ale ani ta nebude mít zlatý standard, protože za dnešních podmínek není schopná zlato na světových trzích obchodovat a držet tak slíbený kurz," vysvětluje ekonom.

Standard jako pohádka pro děti

Zlatý standard nakonec 20. století nepřežil, někteří analytici se ho nyní dokonce nebojí označit za pohádku pro děti. "Československo po válce a USA po hospodářské krizi se potřebovaly 'proutrácet' k obnovení ekonomiky. Vlády chtěly utrácet nekryté peníze, až všem došlo, že zlatý standard je vzhledem k množství vytištěných peněz vlastně jen pohádka pro děti. V té pohádce mimochodem pokračovalo i komunistické Československo. Na komunistických platidlech se vždy psalo 'Bankovky jsou kryté zlatem'. Ale samozřejmě nebyly," pokračuje Bartoň.

Kolem standardu přitom po staletí trvá spor, zda mají být peníze elastické, či nikoliv. "Jinými slovy, zda se má peněžní zásoba nafukovat, když to potřebujeme, jako například nedávno během pandemie covidu, nebo zda to má být omezená zásoba, jako je třeba zlato," podotýká Stroukal. "Oba světy mají své plusy a minusy a dodnes je to zajímavá otázka, přestože hlavní proud ekonomie se přiklání k současným, tedy elastickým penězům," dodává.

Většinu historie navíc podle Stroukala zlatý standard ani zlatý nebyl. "Často to byl stříbrný standard nebo standard několika kovů, navíc prakticky nikdy nebyl stoprocentní a směnitelnost peněz za zlato byla velmi omezovaná," popisuje. "Pradávno bylo možné si v bance vyměnit papír za drahý kov, ale většinu nedávné historie už zlato kolovalo jen mezi finančními institucemi. A posledního půl století v našem peněžním systému už zlato není vůbec žádné," připomíná.

Pokud by byl tedy standard zaváděn do současných ekonomik, záleží podle Stroukala na tom, v jaké formě. "V každém případě by ale omezil tvorbu peněz ze vzduchu, jak to dnes dělají banky, kdykoliv si bereme úvěry. Bylo by mnohem těžší bránit se náhlým katastrofám, ale na druhou stranu bychom neměli tak snadno vysokou inflaci jako nyní," vysvětluje dále ekonom.

Podle Vlka má vazba na zlato velkou výhodu ve stabilizaci a kredibilitě měny. "Držitel má důvod věřit, že centrální banka (dříve spíše vláda) nebude nekontrolovaně tisknout peníze, protože by se jí nedostávalo zlato na krytí," pokračuje analytik. "Jenže to je i velká nevýhoda. Jsou období, kdy ekonomika potřebuje navýšení objemu peněz a úvěrů a zlatý standard je v tomto případě velkým omezením," připomíná. Za příklad dává právě extrémní navýšení válečných výdajů v první světové válce, která tak podle něj významně k opouštění standardu přispěla.

S tím souhlasí i analytik Ryba, který má zato, že by zlatý standard v současnosti nevyhovoval vládám a bankám. "Dnes si půjčíme, utratíme a budoucí generace to za nás bude i s úroky splácet. Extrémně nákladné jsou války, které bez deficitních výdajů téměř nelze vést," doplňuje.

Tisíce tun zlata v rezervách

Podle listu The Wall Street Journal drží Rusko v současnosti přes 2000 tun zlata v hodnotě 140 miliard dolarů. Rezervy, které si Rusko "předpřipravilo" hlavně v posledních letech, jsou tak páté největší na světě.

"Tu část, kterou mají v Rusku, mohou volně používat. To zlato (menšinu), které měli uloženo v centrálních bankách v zahraničí, mají zmraženo. Tedy zlatem mohou platit těm, kteří by Rusku nechtěli prodávat za rubly nebo čínské jüany, jež také drží v rezervách, a pokud by Rusku došly dolary a eura. Ty ale v dohledné době nedojdou, Rusko stále získává za své energie zhruba miliardu dolarů denně," upozorňuje Bartoň.

"Již starořímský císař Vespasián říkal 'pecunia non olent' - peníze nesmrdí. Dolar či euro si od Ruska vezme (téměř) kdokoliv. Zatím tedy není nutno platit něčím, co si od Ruska vezme skutečně kdokoliv - zlato jako stále univerzálně směnitelnou hodnotu," podotýká analytik.

Pokud by ale na návrat zlata skutečně došlo, otázkou je, jak by moderní ekonomika zareagovala. "Dá se říci, že zavedená a důvěryhodná měna zlatý standard vůbec nepotřebuje a plovoucí režim je pro ekonomiku výhodnější. Pokud by měl zlatý standard zvednout některé měně pošramocenou kredibilitu, není vůbec zaručeno, že to bude výhoda. Zmíněná omezení jsou pro ekonomiku velmi svazující," pokračuje Vlk.

"A konverze do zlata? Kdyby to v praxi mělo opravdu fungovat, hrozí, že toho trh využije a bude se měny zbavovat. A když půjde o možnost jen na papíře, tak se samozřejmě můžeme ptát na efekt celé akce," uzavírá analytik.