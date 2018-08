V Česku začíná lov nebezpečných mostů. Kontroly startují, první "oběť" bude ve Varech

Všechny mosty předpjatých konstrukcí z 60. až 80. let projdou mimořádnou revizí, říká ministr dopravy Dan Ťok | Video: DVTV

Ze zhruba 25 tisíc mostů, které v Česku jsou, jich nechá ministerstvo tisícovku zkontrolovat. Především těch postavených v 60. až 80. letech.

Praha/Karlovy Vary - Doubský most v Karlových Varech bude místo oprav stržen a nahrazen novým. Most postavený v 60. letech je v horším stavu, než se čekalo. Na Twitteru to uvedl mluvčí ministra dopravy Jakub Stadler.

Ministr Dan Ťok (za ANO) proto po čtvrtečním jednání se šéfy Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty nařídil mimořádnou kontrolu silničních i železničních mostů v Česku, které byly postaveny v 60. až 80. letech. Zkontrolována bude zhruba tisícovka mostů.

Podle Ťoka se stav mostů ze 60. až 80. let složitě kontroloval, což se projevilo u doubského mostu, u kterého se při rekonstrukci našlo poškození, při původních kontrolách nezjištěné. "Chceme se ujistit, že u těchto mostů není nějaká skrytá vada, která se nedá běžně detekovat," řekl ministr.

Zkontrolováno bude asi 400 mostů na železnici a dalších 600 na dálnicích a silnicích. Kontroly se budou zaměřovat především na kanálky, v nichž jsou vedena opěrná lana.

Doubský most, který je hlavní spojnicí přes řeku Ohři mezi dálnicí D6 a silnicí na Plzeň, je od letošního dubna kvůli rekonstrukci uzavřen. Uzavírka, která způsobovala značné dopravní komplikace, měla skončit v listopadu.

Karlovarský primátor Petr Kulhánek (KOA) rozhodnutí ministerstva kritizoval. "Připravit rekonstrukci zásadní dopravní spojnice v 21. století tak, že po čtyřech měsících uzavírky přijdu na to, že je most třeba snést a postavit nový, je z mého pohledu naprosto neomluvitelné a někdo v celém procesu zcela zásadně pochybil. Výsledkem bude o rok déle trvající komplikovaná situace v dopravě v této části města a s ní související poškozování komunikací a životního prostředí na dlouhých objízdných trasách," uvedl.

Podle Kulhánka je ještě vážnějším problémem nemožnost rekonstrukce Dvorského mostu, která je připravená na rok 2019. Dvorský most nyní slouží jako alternativa k Doubskému, zároveň však stav jeho konstrukce potřebuje urgentní rekonstrukci. Ta měla začít právě v návaznosti na dokončení Doubského mostu.

Kulhánek chce vědět, kdo je za pochybení zodpovědný. Požaduje také zajištění průchodu chodců přes Doubský most do doby, než bude snesen, a následné vybudování lávky pro průchod lidí během rekonstrukce.

V Česku je téměř 18 000 silničních mostů a více než 6750 železničních mostů. ŘSD má na starosti zhruba 5000 mostů, přičemž šest z nich na silnicích 1. třídy je v havarijní stavu. Tyto mosty jsou podle silničářů uzavřeny a budou opraveny nebo nahrazeny novou stavbou. Na železnici není podle železničářů v havarijní stavu žádný most, aktuálně je 361 mostů opravováno. Stát letos na modernizaci mostů uvolní až 1,5 miliardy korun.