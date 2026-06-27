Živnostníkům se od července sníží sociální odvody na loňskou úroveň

Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným.
Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40 procent průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35 procent. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun.
Zvýšení odvodů přinesl konsolidační balíček veřejných financí bývalé vlády Petra Fialy (ODS) z roku 2023. Předloha počítá s tím, že se přeplatky na sociálním pojistném živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody do konce roku nesníží. Norma současně počítá s tím, že minimální záloha 5720 korun klesne na nezbytné minimum, tedy 5005 korun.
V této souvislosti také živnostníkům v prvním pásmu paušální daně od července klesnou měsíční zálohy o 822 korun na 9162 korun. Paušální daň mohou využívat osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a jejichž roční příjem z podnikání dosahuje nanejvýš dvou milionů korun. Daň se platí ve třech pásmech odstupňovaných zejména podle výše příjmů.
Původně činil nejnižší vyměřovací základ čtvrtinu průměrné mzdy. Konsolidační balíček jej postupně zvyšoval v letech 2024 až 2026 na 30 až na letošních 40 procent průměrné mzdy, což právě koaliční návrh vrací na loňskou úroveň. V případě osob samostatně výdělečně činných, které tuto činnost vykonávají jako vedlejší, základ vzrostl o jeden procentní bod na 11 procent. Nynější úprava tento základ ponechává.
Před přijetím zákona opakovaně varoval bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Poukazoval na to, že živnostníci budou mít měsíční důchod asi o 1650 korun nižší a že zákon přinese jen další výpadek příjmů.
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