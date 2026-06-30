Živému odborníkovi se nic nevyrovná. Ford musel znovu najmout inženýry místo umělé inteligence

AI není všemocná, živí kontroloři kvality jsou zkrátka lepší. Přesvědčila se o tom automobilka Ford.
Americká automobilka Ford znovu najala některé inženýry. Zjistila totiž, že umělá inteligence (AI) se nedokázala při kontrolách kvality vyrovnat jejich schopnostem a zkušenostem. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Ford se rozhodl využít AI, o které vývojáři tvrdí, že může snížit náklady a zvýšit produktivitu. Zavedl ji v některých částech svého provozu, včetně kontrol kvality. Vedoucí pracovníci ale uvedli, že v poslední době Ford znovu najal více než 300 zkušených inspektorů kvality kvůli nedostatkům automatizovaných systémů.
„Umělá inteligence je fantastický nástroj, ale je pouze tak dobrá, jak dobré jsou informace, které použijete k jejímu trénování,“ řekl novinářům viceprezident pro vývoj hardwaru vozidel Charles Poon.
Loni v červnu šéf automobilky Jim Farley uvedl, že AI za sebou zanechá spoustu kancelářských pracovníků. V říjnu pak provozní ředitel Kumar Galhotra prohlásil, že firma nasazuje AI napříč celým průmyslovým systémem. To zahrnovalo i 900 kamer s AI v závodech, které měly odhalovat problémy s kvalitou přímo u zdroje a pomáhat předcházet narušení dodávek.
Poon však nyní uvedl, že kontroly založené na AI nesplnily očekávání. „Mylně jsme se domnívali, že pouhým zavedením umělé inteligence a zadáním našich konstrukčních požadavků vznikne vysoce kvalitní produkt,“ uvedl.
Poukázal na to, že automatizovaným nástrojům chybí školení a odborné znalosti zkušebních techniků, z nichž mnozí podle jeho slov opustili firmu dříve, než bylo možné jejich znalosti využít ke zlepšení technologií. Tito pracovníci byli podle něj od té doby znovu přijati, aby školili systémy a zároveň mentorovali mladší zaměstnance.
„Uvědomili jsme si, že pokud chceme vylepšit některé z našich nástrojů pro automatizaci a strojové učení a umělou inteligenci, musíme zajistit, aby je školili ti nejzkušenější odborníci,“ dodal.
Návrat zkušených inženýrů do Fordu je v rozporu s obecně přijímaným názorem a obavami, že AI nahradí všechny druhy znalostních pracovníků. Automobilka díky návratu zkušených inženýrů výrazně zlepšila kvalitu svých vozů a posunula se na první místo mezi běžnými značkami v nejnovějším americkém žebříčku kvality aut společnosti JD Power, který hodnotí počet problémů u nových aut během prvních tří měsíců provozu.
Ford tak dosáhl nejlepšího výsledku od roku 2010. Proti loňskému roku, kdy Ford skončil až desátý a pod průměrem trhu, to bylo největší zlepšení mezi srovnatelnými výrobci. Výsledek podle firmy ukazuje, že zkušenosti lidí v praxi zatím nelze plně nahradit technologiemi.
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