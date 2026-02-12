Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Zisk Mercedesu se propadl na polovinu. Doplácí na konkurenci z Číny a nižší marže

ČTK

Čistý zisk automobilky Mercedes-Benz loni meziročně klesl o 48,8 procenta na 5,3 miliardy eur (asi 129 miliard korun). Byl tak nejslabší od roku 2020, kdy udeřila koronavirová pandemie. Firmě uškodil pokles prodeje v Číně a výrazné snížení marží u prodaných automobilů. Německý výrobce luxusních vozů o tom ve čtvrtek informoval na svém webu.

Foto: Archiv výrobce
Foto: Archiv výrobceFoto: MediaPortal Mercedes-Benz AG
Reklama

Tržby loni klesly o devět procent na 132,2 miliardy eur, prodej se snížil o devět procent na 1,8 milionu vozů. Provozní zisk před úroky a zdaněním se snížil o 57 procent na 5,82 miliardy eur.

Obchod se Spojenými státy negativně ovlivnilo zvýšení cel na 15 procent, jak je na evropské automobily zavedla administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Vývozu produkce Mercedesu toto opatření uškodilo i přesto, že Mercedes má továrnu v americké Alabamě.

Související

V Číně Mercedes-Benz čelí tvrdé konkurenci ze strany stále lépe postavených značek, jako je BYD, a to zejména v oblasti elektromobility. Loni klesl firmě se sídlem ve Stuttgartu prodej elektromobilů o devět procent. Segment luxusních vozů, na který se Mercedes-Benz v posledních letech obzvláště zaměřuje, se loni snížil o 4,8 procenta.

Mercedes očekává, že v letošním roce budou tržby na úrovni předchozího roku. Provozní zisk odhaduje výrazně vyšší než v předchozím roce.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Péct se naučila doma, podnikat na UNYP. Příběh úspěšné značky Kus koláče

Úspěšné podnikání v gastronomii se často romantizuje, realita je však tvrdá a datová. Příběh Niky Vávrové, zakladatelky pekárny Kus koláče, ukazuje, že i řemeslný byznys musí stát na pevném intelektuálním základě. Škola jí nedala hotový návod, ale způsob myšlení, který se ukázal jako rozhodující.

EXCLUSIVE: ‘I woke up PARALYSED from the neck down after freak skiing accident'
EXCLUSIVE: ‘I woke up PARALYSED from the neck down after freak skiing accident'
EXCLUSIVE: ‘I woke up PARALYSED from the neck down after freak skiing accident'

Lyžařka po pádu ochrnula. Místo studia medicíny teď dobývá sítě černým humorem

Je jí teprve něco přes dvacet, milovala hory, sport a měla namířeno na medicínu. Jeden březnový den roku 2021 ale její život nabral směr, který si neuměla – a ani nechtěla – představit. Po tragickém pádu na lyžích ochrnula od krku dolů. Dnes, tři roky poté, maluje, natáčí virální videa a dokazuje, že i ten nejtěžší osud může mít překvapivě silné a inspirativní pokračování.

Evropský parlament
Evropský parlament
Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Reklama
Digitální automatizovaný kravín
Digitální automatizovaný kravín
Digitální automatizovaný kravín

Peking uzavřel antidumpingové vyšetřování a zlevní dovoz mléka z EU

Čína sníží maximální clo na dovoz mléčných produktů z Evropské unie na 11,7 procenta. Oznámilo to ve čtvrtek ministerstvo obchodu v Pekingu, které tak uzavřelo antidumpingové vyšetřování zahájené předloni. Koncem loňského prosince Čína zavedla prozatímní cla od 21,9 do 42,7 procenta. Snížená cla začnou platit od pátku 13. února, informuje agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama