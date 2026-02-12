Zisk Mercedesu se propadl na polovinu. Doplácí na konkurenci z Číny a nižší marže

Čistý zisk automobilky Mercedes-Benz loni meziročně klesl o 48,8 procenta na 5,3 miliardy eur (asi 129 miliard korun). Byl tak nejslabší od roku 2020, kdy udeřila koronavirová pandemie. Firmě uškodil pokles prodeje v Číně a výrazné snížení marží u prodaných automobilů. Německý výrobce luxusních vozů o tom ve čtvrtek informoval na svém webu.
Tržby loni klesly o devět procent na 132,2 miliardy eur, prodej se snížil o devět procent na 1,8 milionu vozů. Provozní zisk před úroky a zdaněním se snížil o 57 procent na 5,82 miliardy eur.
Obchod se Spojenými státy negativně ovlivnilo zvýšení cel na 15 procent, jak je na evropské automobily zavedla administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Vývozu produkce Mercedesu toto opatření uškodilo i přesto, že Mercedes má továrnu v americké Alabamě.
V Číně Mercedes-Benz čelí tvrdé konkurenci ze strany stále lépe postavených značek, jako je BYD, a to zejména v oblasti elektromobility. Loni klesl firmě se sídlem ve Stuttgartu prodej elektromobilů o devět procent. Segment luxusních vozů, na který se Mercedes-Benz v posledních letech obzvláště zaměřuje, se loni snížil o 4,8 procenta.
Mercedes očekává, že v letošním roce budou tržby na úrovni předchozího roku. Provozní zisk odhaduje výrazně vyšší než v předchozím roce.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Peking uzavřel antidumpingové vyšetřování a zlevní dovoz mléka z EU
Čína sníží maximální clo na dovoz mléčných produktů z Evropské unie na 11,7 procenta. Oznámilo to ve čtvrtek ministerstvo obchodu v Pekingu, které tak uzavřelo antidumpingové vyšetřování zahájené předloni. Koncem loňského prosince Čína zavedla prozatímní cla od 21,9 do 42,7 procenta. Snížená cla začnou platit od pátku 13. února, informuje agentura Reuters.