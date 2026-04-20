Ženy v Evropské unii mají o čtvrtinu menší důchod než muži

Muži mají v Evropské unii v průměru o téměř čtvrtinu vyšší penzi než ženy. V České republice je rozdíl zhruba deset procent, což je jedno z nejmenších čísel v Evropě. Vyplývá to ze statistik Eurostatu.
Penzistka starší 65 let měla předloni v EU v průměru o 25 procent menší důchod než stejně starý muž. Největší rozdíly v průměrných důchodech jsou přitom na Maltě se 40 procenty, v Nizozemsku a Rakousku shodně se 36 procenty, ve Francii s 27 procenty a v Německu s 26 procenty. V Maďarsku činí stejně jako v Česku 9,6 procenta, na Slovensku osm procent a v Estonsku šest procent.
Menší rozdíl mezi důchodem žen a mužů v Česku souvisí především s tím, že v Česku nejsou rozšířeny částečné úvazky tak, jako jsou v západní Evropě, uvedl generální ředitel crowdfundingové platformy Fingood Ondřej Kozel. „A celkově je zdejší důchodový systém hodně rovnostářský a plně nezohledňující rozdíly v příjmech. Zhruba desetiprocentní rozdíl tak není jen v průměrných důchodech, ale i v těch mediánových,“ dodal.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela na konci loňska 2,35 milionu starobních důchodů, průměrná starobní penze byla 21 094 korun. Průměrná hrubá mzda v Česku loni podle Českého statistického úřadu dosáhla 49 215 korun, polovina lidí v posledním čtvrtletí vydělávala méně než 45 523 korun.
Malé rozdíly v penzích plně nezohledňující výši výdělků podle Kozla potvrzují, že pokud si lidé chtějí v penzi zachovat životní úroveň, na kterou jsou zvyklí, nemohou spoléhat jen na státní důchod. Soukromé spoření a investování na důchod v jakékoli formě by mělo být absolutní samozřejmostí, upozornil Kozel.
Kvůli menším penzím čelí ženy v Evropě vyšší hrozbě pádu do chudoby v penzijním věku. Z 27 zemí EU je ve 22 státech toto riziko větší právě pro ženy. „Byť se v Česku v drtivé většině případů nebavíme přímo o pádu do chudoby, ale spíše o ztrátě životního standardu, i to vede nejen k osobním, ale i celospolečenským problémům,“ podotkl Kozel.
V crowdfundingové platformě Fingood roste počet investujících žen, tvoří zhruba čtvrtinu ze všech investorů. Zájem žen o investování podle Kozla roste především v posledních pěti letech.
„I u nás se potvrzuje, že ženy chtějí o svých financích rozhodovat více samostatně než v minulosti. A platí, že se zajímají o různé typy investic, zatímco ještě před několika lety ukládaly peníze zpravidla jen na spořicí účty nebo termínované vklady,“ uzavřel Kozel.
Lidé budou muset převzít zodpovědnost za své důchody a nespoléhat na stát, říká expert Petr Němeček:
