Číňanka Alice Huangová, která je v centru skandálu kolem americké společnosti Nvidia, byla v době svého milostného vztahu s bývalým šéfem podniku Jensenem Huangem déle než rok v kontaktu s čínskou zpravodajskou službou.
S odkazem na více zdrojů to v neděli napsal deník The New York Times (NYT). Účetnictví Nvidie už podle něj začaly zkoumat americké burzovní orgány.
Newyorský list napsal, že Huangová byla v kontaktu s pracovníkem čínského ministerstva státní bezpečnosti od jara 2025 až do letošního podzimu. Deník se opírá o lidi obeznámené se zpravodajskými informacemi, které tato setkání popisují.
Huangův mluvčí odmítl záležitost komentovat. Mluvčí společnosti Nvidia ani čínského velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o vyjádření bezprostředně nereagovali. Huangovou se s žádostí o komentář snažila kontaktovat agentura Reuters, ale neúspěšně.
Alice Huangová dříve vedla singapurskou společnost Megaspeed International, významného zákazníka společnosti Nvidia, který v minulosti představoval odběratele čipů Nvidia v hodnotě miliard dolarů.
Americké úřady společnost Megaspeed od roku 2024 vyšetřují kvůli podezření, že firma pašovala do Číny pokročilé čipy společnosti Nvidia určené pro umělou inteligenci (AI).
Nedělní zpráva newyorského deníku přichází v době, kdy američtí představitelé zpochybňují původní domněnky, že Alice Huangová byla špionkou. Spekulace, že měl Huang poměr s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu, se objevily na konci října.
Nvidia začala podezření vyšetřovat a 12. listopadu oznámila, že Huang z pozice šéfa podniku s okamžitou platností odstupuje. Akcie Nvidie ještě předtím kvůli skandálu výrazně klesly a v propadu pak pokračovaly. Z maxima, kde byly na začátku října, už odepsaly skoro polovinu hodnoty.
Představitelé administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně uvedli, že dosud nedospěli k závěru, že Alice Huangová skutečně špehovala pro Čínu.
Podobně ministr spravedlnosti Todd Blanche tento měsíc prohlásil, že jeho úřad zatím nedokáže s určitostí říct, že Huangová byla čínskou špionkou. Stejné stanovisko v neděli zopakoval i ředitel amerických tajných služeb (DNI) Jay Clayton.
"Ministr spravedlnosti Blanche jasně uvedl, že tato záležitost je předmětem vyšetřování v souvislosti s různými záležitostmi, a to jak v případě paní Huangové, tak její společnosti,“ řekl Clayton ve vysílání televize CNN. "A já nechám to vyšetřování pokračovat," dodal.
Skandál rovněž vedl k důkladnějšímu zkoumání přístupu Washingtonu ke kontrole vývozu zboží do Číny. Zákonodárci z obou politických stran také zpochybňují, zda Trumpova administrativa nebyla při prosazování pravidel a regulaci vývozu těchto strategicky významných polovodičů příliš benevolentní.
Samotný milostný vztah mezi Huangem a Huangovou je méně zajímavý, uvedl v nedělním pořadu Meet the Press televize NBC republikánský senátor John Kennedy, když se ho moderátorka zeptala, zda Huangův milostný poměr s údajnou špionkou nemohl ohrozit americkou národní bezpečnost.
"Pan Huang... udělal, co udělal. Doufám, že si to užil,“ řekl Kennedy. "Byl to nejdražší sex od dob Heleny Trójské," dodal v narážce na postavu z řecké mytologie.
Mohlo by vás také zajímat: Trump, Si a Putin brojí proti jaderné válce. Chtějí si rozdělit svět, má to ale zádrhel
Vězeň z Valdic dostal doživotí za pokus o vraždu spoluvězně
Krajský soud v Hradci Králové odsoudil k doživotnímu trestu muže, který loni v listopadu ve Věznici Valdice na Jičínsku na cele zaútočil na spoluvězně. Napadený přežil. Soud obžalovaného potrestal za pokus o vraždu, informovali v pondělí zástupci krajského soudu.
Zdarma a tam, kde se normálně nepodíváte. Pavel zve lidi na Hrad. Má to jeden háček
Pražský Hrad otevírá své brány. V sobotu 28. listopadu si lidé zdarma prohlédnou i ty části hradu, které jsou běžně nepřístupné. Třeba sály, kde prezident Petr Pavel přijímá státní návštěvy. V pozvánce na Instagramu prezident vyzval návštěvníky, aby s s sebou vzali své blízké. Domácí mazlíčky ale musí nechat doma. V prezidentském videu přitom hlavní roli hrají tři psi.
Policie navrhla obžalovat psychoterapeuta, který údajně zneužíval klientky
Pražští kriminalisté navrhli obžalovat třiapadesátiletého psychoterapeuta, který podle nich zneužíval a znásilňoval klientky. Muž měl pracoviště na Hradčanech, kde převážně přes noc prováděl terapie. Ženám při nich údajně podával drogy a pak využil jejich bezbrannosti.
Vítěz voleb Kuba skončí v opozici. Budějovice povede koalice pěti uskupení
Zástupci hnutí Občané pro Budějovice (HOPB)/STAN, ANO, Pirátů a uskupení Společně pro Budějovice v pondělí podepsali koaliční smlouvu. Novým českobudějovickým primátorem se v pondělí stal Tomáš Chovanec z uskupení Občané pro Budějovice/STAN (HOPB/STAN). Vede koalici, kterou kromě HOPB/STAN tvoří ANO, Piráti a Společně pro Budějovice.
Nejlepší v lize i přes infarkty? Kinský oslňuje Anglii, opovážlivá vize nabírá na síle
Jedenáct zápasů, pět čistých kont. Antonín Kinský přispěl dalším sebejistým výkonem k výhře fotbalistů Tottenhamu, který se prodral do první poloviny tabulky anglické Premier League. Tentokrát neměl český gólman tolik práce, jeden atraktivní zákrok ale přece jen předvedl. Třiadvacetiletý Kinský je nyní jedním ze symbolů vzestupu Spurs a Anglii fascinuje svým potenciálem.