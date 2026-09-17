Zemřel zakladatel Redstone Richard Morávek. Po vážném úrazu hlavy bojoval o život

Ve věku 56 let zemřel v noci na čtvrtek zakladatel a spolumajitel investiční a developerské skupiny Redstone Richard Morávek. Ve čtvrtek to řekl mluvčí skupiny Redstone Michal Folta. Morávek byl od léta v péči lékařů poté, co při dovolené ve Španělsku utrpěl vážný úraz hlavy. Po operaci ve Španělsku byl Morávek převezen do Fakultní nemocnice Olomouc.
Morávek založil developerskou skupinu Redstone v roce 2015, ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka. Redstone se zaměřuje na developerské a investiční projekty, činnost cílí hlavně na Prahu, Olomouc a Pardubice.
"Chceme ujistit naše investory, obchodní partnery a klienty, že skupina Redstone pokračuje ve své činnosti standardním způsobem. Její fungování je zajištěno zkušeným managementem a nastavenými řídicími procesy," oznámilo ve čtvrtek vedení skupiny na sociálních sítích.
Redstone nyní buduje například velké logistické a skladovací centrum East Park Olomouc, ve kterém může být až sedm samostatných hal s výrobním či skladovacím provozem. V Pardubicích skupina staví nákupní centrum Galerie Pernerka, v Olomouci loni dokončila stavbu sanatoria zaměřeného na dlouhodobou ošetřovatelskou péči.
Skupina Redstone byla v roce 2025 rozšířena o obchodní centrum Olympia Olomouc a společnost Kunratice Living, která má na starost developerský projekt zaměřený na výstavbu rodinných domů v Praze. V Olomouci skupina spolupracovala na provozu nákupního centra Galerie Šantovka či nové administrativní budovy Envelopa Office Center, kterou postavila. Správu těchto aktiv Redstone zajišťuje pro vlastníka, jímž je Max Realitní Fond SICAV.
Redstone chystá další developerské projekty. V Olomouci chce u nákupního centra Galerie Šantovka postavit poslední část projektu nové městské čtvrti Šantovka.
Několikamiliardová investice zahrnuje stavbu několika budov s obchody, gastronomickými provozovnami, divadelním i koncertním sálem, čtyřhvězdičkový hotel, rezidentní část i výškovou budovu Šantovka Tower. V Olomouci Redstone chystá také městskou čtvrť Nová Velkomoravská, jejíž součástí má být multifunkční hala.
Skupinu Redstone tvoří mateřská společnost a 25 dceřiných firem. Hlavním akcionářem mateřské společnosti Redstone Real Estate je firma Perrarus Plus, kterou dosud vlastnil Morávek.
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