Zemřel manažer Piëch. Vnuk českého konstruktéra Porscheho dostal Volkswagen na vrchol

Rakouský manažer Ferdinand Piëch stál řadu let v čele koncernu Volkswagen a má velkou zásluhu na jeho expanzi a dnešní podobě. Piëch, který o víkendu ve věku 82 let nečekaně zemřel, přitom nikdy nebyl ve VW jen najatým manažerem. Spolu s dalšími členy rodiny mu totiž patřila firma Porsche Automobil Holding SE, která drží 30,8 procenta akcií koncernu Volkswagen.

Před dvěma lety většinu svého podílu prodal dalším členům rodiny Porscheů a Piëchů. Vídeňský rodák, syn dcery automobilového průkopníka Ferdinanda Porsche a rakouského právníka (a nacisty) Antona Piëcha, vystudoval strojní inženýrství na prestižní curyšské polytechnice a kariéru zahájil v automobilce Porsche jako konstruktér. Podílel se na vývoji okruhových speciálů 906 a 917, z nichž druhý se stal legendou motosportu, když v letech 1970 a 1971 zvítězil ve slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.

Der langjährige #VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand #Piëch ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren. Piëch war während eines Restaurantbesuchs am Abend in #Rosenheim kollabiert und starb Berichten zufolge kurze Zeit später im Krankenhaus. pic.twitter.com/6tsbNbGdAH — BR24 (@BR24) August 27, 2019

Po osmi letech (1963 až 1971) u Porsche zamířil Ferdinand Piëch do automobilky Audi, která se stala už v polovině 60. let majetkem Volkswagenu. Koupě někdejšího Auto Unionu dodala chřadnoucímu VW nový impuls, poskytla firmě například know-how k výrobě vozů s pohonem přední nápravy a motorem vpředu, tedy i golfu, který je již více než čtyři a půl dekády základním produktem automobilky z Wolfsburgu.

Kariéra u Audi

U Audi strávil Piëch přes 20 let. Mimo jiné vedl technický vývoj stěžejních modelů Audi 80 a Audi 100, v roce 1983 se stal viceprezidentem firmy a v lednu 1988 nejvyšším šéfem značky. Za jeho působení se stala významným producentem vozů prémiového segmentu a vážným konkurentem tradičnějších výrobců Mercedes a BMW. Do výroby se tehdy dostal třeba systém pohonu všech kol quattro nebo později typické řadové pětiválce.

V lednu 1993, kdy se Volkswagen zmítal v krizi a výrazně prodělával, byl Piëch zvolen šéfem koncernu VW. Podařilo se mu Volkswagen nejen stabilizovat, ale obrátit jej i na cestu na vrchol automobilového průmyslu. Neváhal využít i kontroverzních kroků, když například přetáhl z General Motors uznávaného odborníka na snižování nákladů Josého Ignazia Lopeze, což vyvolalo soudní spory mezi oběma firmami.

Benzin v krvi

"Málokdo by se odvážil obrátit celý podnik vzhůru nohama tak, jak to Piëch dělá v automobilce… Od dědečka - konstruktéra slavného brouka a zakladatele společnosti Volkswagen Ferdinanda Porscheho - zdědil Piëch nejen benzin v krvi a technického génia, ale i odvahu," napsal o jeho působení v čele Volkswagenu v srpnu 1994 německý týdeník Stern.

Za Piëchova vedení se koncern, do kterého na počátku 90. let patřily značky VW, Audi, Seat a Škoda, rozrostl o luxusní Bentley a výrobce supersportů Lamborghini a Bugatti. Piëch, který v 90. letech vyjednával s českými ministry o budoucí podobě Škody, o mladoboleslavské automobilce například koncem 90. let řekl, že je "nejhezčí dcerou koncernu". Krátce před svým odchodem z čela VW ovšem škodovku kritizoval, že přes velký růst prodejů vykazovala relativně malý nárůst zisku.

Tvrdý a zásadový, hodnotí Piëcha Češi "Byl tvrdý, zásadový, přesný jako stroj. Co se týče vývoje automobilů, do věcí hodně zasahoval," uvedl Povšík, kterého zpráva o Piëchově úmrtí zastihla v centrále Volkswagenu v německém Wolfsburgu. Na manažera, který stál v čele koncernu řadu let, má osobní vzpomínky a jeho úmrtí ho hluboce zasáhlo. O Piëchovi bylo podle něj třeba známo, že neměl rád klimatizaci a málo spal. Povšík byl i svědkem toho, jak spánkový deficit doháněl v letadle. "Měli jsme spolu velmi nadstandardní vztahy, protože mě vlastně do Škodovky vybral. Spolupráce s ním byla perfektní. Byl přísný, tvrdý, ale byl to jeden ze dvou géniů, s nimiž jsem se v životě setkal," řekl ČTK Kulhánek. Druhým géniem byl podle něj americký miliardář a spoluzakladatel softwarového gigantu Microsoft Bill Gates. Piëch byl podle Kulhánka fantastickým člověkem. "Bylo hodně lidí, kteří ho neměli rádi, ale já s ním měl vynikající vztahy," uvedl bývalý šéf Škody Auto. Kulhánek byl předsedou představenstva Škody Auto v letech 1997 až 2004, poté byl ještě tři roky předsedou dozorčí rady.

Volkswagen také vstoupil na pole výroby nákladních vozů, když v roce 2000 koupil první akcie švédské automobilky Scania a Piëch usedl do jejího vedení. Nyní pod Volkswagen spadá také italský výrobce motocyklů Ducati a má téměř 95 procent akcií ve výrobci nákladních automobilů MAN.

Spory s nástupci

Místo výkonného ředitele Volkswagenu opustil Piëch po téměř dvou dekádách v roce 2002, kdy mu bylo 65 let; zamířil do čela dozorčí rady, i nadále ale výrazně zasahoval do běžného chodu firmy. V paměti zůstává například Piëchův spor s jeho bezprostředním nástupcem v čele VW Berndem Pischetsriederem, který v roce 2006 vedl k rezignaci tohoto manažera se zkušenostmi z vedení BMW, Seatu nebo Scanie.

Pischetsriederův nástupce Martin Winterkorn, který do čela VW přišel z Audi, se naopak stal příčinou Piëchova odchodu z orgánů VW. Piëch totiž odmítal Winterkornovi prodloužit smlouvu a po své prohře v dubnu 2015 odstoupil z funkce předsedy dozorčí rady a stáhl se do ústraní. Před dvěma lety (v době, kdy se zbavil většiny akcií v holdingu Porsche) vzbudilo pozornost Piëchovo tvrzení, že vedení VW vědělo o manipulacích s emisními testy již půl roku před vypuknutím aféry dieselgate.

Několikrát ženatý Piëch byl otcem 13 dětí, ne všechny měl ale se svými manželkami.