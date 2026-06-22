Zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan, bylo mu 100 let

Ve věku 100 let zemřel vlivný americký ekonom a někdejší šéf centrální banky (Fed) Alan Greenspan. V pondělí o tom informovala televize NBC s odvoláním na ekonomovu manželku.
Příčinou úmrtí byly komplikace spojené s Parkinsonovou nemocí. V čele Fedu stál Greenspan do roku 2006, celkem 18 let, kdy byl často označován za druhého nejmocnějšího člověka v zemi. Díky schopnosti udržovat nízkou inflaci, podporovat dlouhodobý ekonomický růst a zvládat krize byl do funkce nominován prezidenty Ronaldem Reaganem, Georgem Bushem starším, Billem Clintonem i Georgem W. Bushem.
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