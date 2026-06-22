Přeskočit na obsah
Benative
22. 6. Pavla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan, bylo mu 100 let

ČTK

Ve věku 100 let zemřel vlivný americký ekonom a někdejší šéf centrální banky (Fed) Alan Greenspan. V pondělí o tom informovala televize NBC s odvoláním na ekonomovu manželku.

FILE PHOTO: Former Fed Chairman, Alan Greenspan, speaks during the SIFMA annual meeting in New York
Alan Greenspan na snímku z r. 2012 v New YorkuFoto: Reuters – Lucas Jackson
Reklama

Příčinou úmrtí byly komplikace spojené s Parkinsonovou nemocí. V čele Fedu stál Greenspan do roku 2006, celkem 18 let, kdy byl často označován za druhého nejmocnějšího člověka v zemi. Díky schopnosti udržovat nízkou inflaci, podporovat dlouhodobý ekonomický růst a zvládat krize byl do funkce nominován prezidenty Ronaldem Reaganem, Georgem Bushem starším, Billem Clintonem i Georgem W. Bushem.

Připravujeme podrobnosti

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Íránské revoluční gardy během předchozí blokády Hormuzské úžiny zaútočily na několik plavidel, 24. dubna zajaly loď Epaminondas (na snímku).
Íránské revoluční gardy během předchozí blokády Hormuzské úžiny zaútočily na několik plavidel, 24. dubna zajaly loď Epaminondas (na snímku).
Íránské revoluční gardy během předchozí blokády Hormuzské úžiny zaútočily na několik plavidel, 24. dubna zajaly loď Epaminondas (na snímku).

ŽIVĚ Írán a USA se ve Švýcarsku dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody

Írán a USA se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Uvedly to v pondělí brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden.

Aftermath of a Russian attack in Sumy
Aftermath of a Russian attack in Sumy
Aftermath of a Russian attack in Sumy

ŽIVĚ Rusové zaútočili drony na rodinný dům. Zabili třináctiletého chlapce, jeho otce i babičku

Ruský dronový útok na dům v ukrajinské Sumské oblasti zabil tři členy jedné rodiny – třináctiletého chlapce, jeho šestatřicetiletého otce a třiasedmdesátiletou babičku. Další tři členové rodiny utrpěli zranění. Na platformě Telegram to v pondělí uvedla oblastní prokuratura. O dalších lidech zabitých při ruských útocích informovaly úřady v Záporožské nebo Oděské oblasti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama