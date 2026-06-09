Agrofert dostal v květnu dotace 204 miliony korun. Není jasné, zda je unie proplatí

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zaslal Evropské komisi zprávu o dotacích vyplacených za květen Agrofertu ve výši 204 milionů korun. V úterý to sdělila mluvčí fondu Eva Češpiva. Lhůta EU pro proplacení květnových podpor České republice by měla vypršet 3. července.
Zatím ale není jasné, zda EU peníze proplatí, nejprve chce prověřit celou záležitost s potenciálním střetem zájmů někdejšího majitele holdingu a současného premiéra Andreje Babiše (ANO). ČTK to už dříve řekla mluvčí komise Louise Bogeyová. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený.
„Pravidelný report Evropskému zemědělskému záručnímu fondu byl odeslán na Evropskou komisi v částce celkem 21,3 milionu eur (zhruba 519 milionů korun). Z toto platby Agrofertu činily 8 415 352 milionu eur (zhruba 204,7 milionu korun),“ uvedla Češpiva.
Fond na základě dohody s DG Agri (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU) platby pro společnosti z Agrofertu označuje, v květnovém výkazu šlo o dotace pro 63 firem. Jde o přímé podpory, které zemědělci dostávají na plochu obhospodařované půdy či chov hospodářských zvířat. Výkazy SZIF posílá pravidelně jednou měsíčně, dodala Češpiva.
Evropská komise už dříve potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. EU nicméně zatím žádné finance neproplácí, dokud neprověří střet zájmů. Unijní exekutiva také v dopise požádala české úřady o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů.
„České orgány by neměly Evropské komisi vykazovat žádné výdaje související s operacemi vybranými od 9. prosince 2025, pokud se tyto operace týkají subjektů v rámci skupiny Agrofert nebo jakékoli organizace kontrolované Andrejem Babišem a s ním spojené (mimo jiné včetně podniků SynBiol a Hartenberg Holding), a to bez ohledu na jejich stávající režim správy,“ stojí v dopise. „Toto by mělo platit, dokud nebudou výše uvedené otázky zcela vyjasněny,“ dodává text. České úřady by měly odpovědět zhruba do 20. června.
Když zemědělský podnik žádá o evropské dotace, zemědělský fond poté, co zkontroluje, zda žádost splňuje pravidla společné zemědělské politiky EU, dotaci vyplatí ze svého rozpočtu. Následně se věc předává Evropské komisi, která data kontroluje a ověřuje, zda byly dotace vyplaceny správně podle pravidel EU. Pokud je vše v pořádku, EU proplatí Česku odpovídající část nákladů z evropského rozpočtu. Pokud najde nesrovnalosti, může část výdajů neuznat.
Podle Češpivy EU vyplatí členským státům měsíční platby nejpozději třetí pracovní den druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly výdaje uskutečněny, s přihlédnutím ke snížením či pozastavením plateb nebo k jakýmkoli jiným opravám. U podpor vyplacených za květen by tak termín k proplacení měl vypršet 3. července.
Jaký by byl případně další postup zemědělského fondu, pokud by EU rozhodla, že Česku neproplatí podpory, které SZIF nyní opětovně vyplácí firmám z Agrofertu, nechtěla Češpiva předjímat. Fond koncem dubna na základě nezávislých právních analýz došel k závěru, že vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu je v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.
Představitelé opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. O evropských dotacích má v úterý jednat také prezident Petr Pavel s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD).
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