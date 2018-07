Zemědělci zaskočili úředníky. Za sucho žádají o téměř miliardu nižší odškodné, než se čekalo

Podle Agrární komory ČR zemědělce odradila administrativní náročnost žádání o peníze.

Praha - Zemědělci podali žádosti o odškodnění za loňské sucho za 1,16 miliardy korun, stát měl vyčleněné miliardy dvě. Dnes o tom informoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Odškodnění chce 3232 zemědělců, podle dřívějších odhadů ministerstva zemědělství si o peníze mělo říct mezi 10 tisíci a 15 tisíci zemědělských farem. Nárok na odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin, kterým se v důsledku sucha snížila produkce plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let. Ministerstvo dnes uvedlo, že počet přijatých žádostí odpovídá počtu žadatelů za sucho z roku 2015, kdy se kompenzace také vyplácely.

Podle Agrární komory ČR zemědělce odradila administrativní náročnost žádání o peníze.

Celková vyplacená suma bude nejspíš ještě nižší, zemědělci ještě musí doložit pojištění plodin. Pokud zemědělci nedoloží pojištění minimálně proti krupobití, sníží se kompenzace na polovinu. Zemědělci mají podle SZIF připravené dvousazbové odškodnění. Pokud jim sucho zničilo úrodu z více než poloviny, dostanou pětinu nákladů, do poloviny úrody pak půjde o deset procent nákladů. Podle ministerstva byly podmínky získání podpory známé už od konce loňského roku.

Podle materiálu, který letos projednala při schvalování odškodnění vláda, sucho loni způsobilo škody až za 7,7 miliardy korun, nejvíce postiženy byly obiloviny, olejniny, trvalé travní porosty a kukuřice. U brambor a cukrovky byla ztráta až pět miliard korun. "Kompenzace je jenom výrazně menší část z celkově způsobených škod, které se odhadují loni na více než 12 miliard korun," uvedl po jednání vlády v dubnu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

"Nízký počet žádostí přičítáme především vysoké administrativní náročnosti celého systému, který řadu zemědělců odradil," sdělil dnes ČTK mluvčí komory Jiří Felčárek. Komora chce s ministerstvem jednat o dalším postupu, například o možnosti kompenzovat i letošní ztráty úrody kvůli suchu. "Regionálně jsou škody suchem prakticky totožné jako loni," dodal mluvčí.

Ministerstvo ale uvedlo, že aktuálně žádnou pomoc zemědělcům za letošní sucho nepřipravuje. "V současné době, kdy nejsou známy definitivní výsledky sklizně, je předčasné spekulovat o případném řešení dopadů letošního sucha," uvedlo tiskové oddělení úřadu.

Zpracovávání žádostí podle fondu bude trvat minimálně do konce září. "Snahou SZIF bude po kontrolách a šetřeních škodních komisí předávat žádosti na ministerstvo zemědělství průběžně v co nejkratších termínech. Ministerstvo poté začne vydávat rozhodnutí a následně dotace vyplácet," uvedl dnes fond.

Nevyužité peníze by podle think tanku Czech forest mohly jít na pomoc při boji s kůrovcem, který se rozšířil také kvůli suchu. Konkrétně by se podle něj mohly uplatnit jako příspěvek na uskladnění kůrovcového dříví nebo na asanaci kmenů poškozených tímto broukem. "Kůrovcové dříví významně ztrácí hodnotu a například náklady na asanaci jednoho kubíku napadeného dříví různými metodami se pohybují v rozpětí 50 až 100 korun na metr krychlový. Při předpokládaném ročním objemu kůrovcového dříví šest až osm milionů metrů krychlových se tedy jedná o navýšení nákladů vlastníků a správců lesů o 300 až 800 milionů korun," vysvětlil Jan Příhoda. Vlastníci lesa podle něj nedokážou tyto náklady plně uhradit.

Aby vláda nemusela každoročně schvalovat kompenzace, připravuje ministerstvo tzv. fond těžko pojistitelných rizik, který by měl situaci řešit systematicky. Jeho přípravu zkoušely již minulé vlády, o jeho zavedení se hovoří již déle než desetiletí. Fond by měl podle bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka (za ANO) nejspíš začít fungovat od roku 2020. Do něj přispívající zemědělci by měli možnost získat odškodnění za klimatické jevy, proti kterým se běžně nepojišťuje, jako je například dlouhotrvající sucho.