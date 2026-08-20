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Ekonomika

Zemědělce trápí rekordní sucho. Stát chystá mimořádnou pomoc

ČTK

Čeští zemědělci letos významně pociťují dopady klimatické změny, řekl ve čtvrtek na zahájení agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Stát je ale podle Šebestyána připraven zemědělcům s dopady klimatické změny, zejména letošního sucha, pomoct.

Sucho - půda - pole - lány - traktor - zemědělství
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Shutterstock.com
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Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu a chce také navýšit investice do vodohospodářství na minimálně čtyři miliardy ročně, uvedl dále Šebestyán. Podpora vodního hospodářství dosahuje podle letošního rozpočtu MZe tří miliard.

"Pro řadu zemědělců je letošní rok mimořádně náročný. Potýkají se s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata, nižšími výnosy. Ale nejsou v tom sami, stát je připraven jim pomoct," řekl ministr.

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Ministerstvo už dříve oznámilo, že mezi zemědělce z unijního rozpočtu doplněného o národní peníze rozdělit více než 3,8 miliardy korun. Zemědělci kvůli dopadům sucha obdrží také mimořádné podpory a úlevy v dotačních podmínkách.

"Mým cílem je zvýšit investice v rámci vodního hospodářství minimálně na čtyři miliardy korun," dodal Šebestyán. Peníze by podle něj měly směřovat na propojování vodárenských soustav, aby bylo možné dostat vodu do co nejvíce obcí v ČR, na přípravu strategických vodních děl, budování nádrží a rybníků a závlahových zařízení.

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Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30 procentech území se nedostatek vláhy vyskytuje od začátku roku. Jedná se o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. V úterý to uvedl portál InterSucho, za nímž stojí pracovníci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR - CzechGlobe. Řešením dopadů sucha se má zabývat nově obnovená Národní koalice pro boj se suchem v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

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