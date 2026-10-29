Země EU uvolní desítky milionů barelů ropy a nafty, potvrdili ministři

Některé státy Evropské unie v příštích měsících uvolní více než 42 milionů barelů ropy a nafty, uvedl po čtvrtečním jednání unijních ministrů energetiky eurokomisař Dan Jörgensen. Zvýšené ceny ropy a plynu sice mohou činit lidem potíže, nedostatek paliv v nadcházející zimě však nehrozí, dodal.
Ministři ve čtvrtek potvrdili závazek, který začátkem října dohodli lídři skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se před kongresovými volbami snažil o snížení cen nafty na americkém trhu, se státy G7 shodly, že v příštích čtyřech měsících spolu s partnery uvolní 100 milionů barelů.
Skupinu G7 tvoří Spojené státy, Kanada, Japonsko, Británie, Francie, Itálie a Německo. Není zcela jasné, které země kolik ropy či nafty uvolní, podle agentury AFP se k tomu zavázalo 12 unijních států. V jejich prohlášení se uvádí, že do konce ledna příštího roku uvolní ze strategických rezerv 42,6 milionu barelů, z toho 20,5 milionu barelů nafty.
„Pracujeme na tom, abychom před příchodem zimy co nejefektivněji stabilizovali trhy s naftou,“ řekl eurokomisař Jörgensen na tiskové konferenci po jednání ministrů.
Ceny nafty se v poslední době v důsledku americko-izraelských útoků na Írán a ruské invaze na Ukrajinu prudce zvýšily ve Spojených státech, v Evropě i jinde.
Barel severomořské ropy Brent se pohybuje v blízkosti 100 dolarů, zatímco před eskalací na Blízkém východě na konci února stál kolem 70 dolarů. Spolu s tím se zvýšily i ceny nafty.
Trump, který popírá, že by za růst cen mohl konflikt s Íránem, hrozil evropským zemím omezením vývozu americké nafty, pokud Evropa neuvolní část svých zásob.
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