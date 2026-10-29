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Ekonomika

Země EU uvolní desítky milionů barelů ropy a nafty, potvrdili ministři

ČTK
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Některé státy Evropské unie v příštích měsících uvolní více než 42 milionů barelů ropy a nafty, uvedl po čtvrtečním jednání unijních ministrů energetiky eurokomisař Dan Jörgensen. Zvýšené ceny ropy a plynu sice mohou činit lidem potíže, nedostatek paliv v nadcházející zimě však nehrozí, dodal.

FILE PHOTO: Meeting of college of EU commissioners in Brussels
eurokomisař Dan JörgensenFoto: REUTERS – Omar Havana
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Ministři ve čtvrtek potvrdili závazek, který začátkem října dohodli lídři skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se před kongresovými volbami snažil o snížení cen nafty na americkém trhu, se státy G7 shodly, že v příštích čtyřech měsících spolu s partnery uvolní 100 milionů barelů.

Skupinu G7 tvoří Spojené státy, Kanada, Japonsko, Británie, Francie, Itálie a Německo. Není zcela jasné, které země kolik ropy či nafty uvolní, podle agentury AFP se k tomu zavázalo 12 unijních států. V jejich prohlášení se uvádí, že do konce ledna příštího roku uvolní ze strategických rezerv 42,6 milionu barelů, z toho 20,5 milionu barelů nafty.

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„Pracujeme na tom, abychom před příchodem zimy co nejefektivněji stabilizovali trhy s naftou,“ řekl eurokomisař Jörgensen na tiskové konferenci po jednání ministrů.

Ceny nafty se v poslední době v důsledku americko-izraelských útoků na Írán a ruské invaze na Ukrajinu prudce zvýšily ve Spojených státech, v Evropě i jinde.

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Barel severomořské ropy Brent se pohybuje v blízkosti 100 dolarů, zatímco před eskalací na Blízkém východě na konci února stál kolem 70 dolarů. Spolu s tím se zvýšily i ceny nafty.

Trump, který popírá, že by za růst cen mohl konflikt s Íránem, hrozil evropským zemím omezením vývozu americké nafty, pokud Evropa neuvolní část svých zásob.

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