Benative
5. 1. Dalimil
Ekonomika

Země dohodly aktualizaci globální dohody o minimální dani, která řeší obavy USA

ČTK

Více než 145 zemí se dohodlo na úpravách dohody o globální minimální dani z příjmů právnických osob z roku 2021. Úpravy reagují na obavy Washingtonu, že by původní pravidla mohla znevýhodňovat americké nadnárodní firmy. Oznámila to v pondělí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Šéf OECD Mathias Cormann označil novou dohodu o globální minimální dani z příjmů právnických osob za významný milník v mezinárodní daňové spolupráci. Podle něj nová opatření "zvyšují daňovou jistotu, snižují složitost a chrání daňové základy".
Aktualizovaná dohoda podle OECD zachovává globální minimální daň 15 procent, jejímž cílem je zajistit, aby velké nadnárodní společnosti odváděly základní daň bez ohledu na to, kde působí. Změny zahrnují zjednodušení a výjimky, které mají sladit americká pravidla minimálního zdanění s globálním systémem a vycházejí vstříc dřívějším námitkám administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Podle dostupných údajů do loňského října již více než 65 zemí začalo zavádět dohodu z roku 2021, která vyžaduje, aby státy uplatňovaly daň 15 procent z příjmů právnických osob nebo uvalily doplňkové daně pro nadnárodní firmy, které vykazují zisky v jurisdikcích s nižšími sazbami.

Nově dojednaná širší dohoda pomáhá stabilizovat globální daňový rámec. Přišla poté, co Washington vyvinul tlak na odpůrce, aby aktualizaci podpořily. Budoucnost dohody byla původně zpochybněna loni v lednu, když Trump kritizoval původní dohodu z roku 2021 vyjednanou administrativou jeho předchůdce Joea Bidena s tím, že není použitelná v USA. Trumpova administrativa hrozila odvetnými daněmi proti zemím, které uvalily daně na americké firmy v rámci dohody z roku 2021, napsala agentura Reuters.

Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan
ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.

President Putin meets with foreign leaders
„Mnohem prohnanější než samotný Maduro.“ Kdo je manželka venezuelského diktátora?

Novoroční americký výsadek v Caracasu ukončil éru ženy, která desítky let tahala za nitky venezuelské moci. Cilia Floresová, právnička, první dáma i takzvaná první bojovnice skončila v poutech po boku svého manžela, prezidenta Nicoláse Madura. Kdo je žena, která venezuelského diktátora držela u moci a nyní spolu s ním čelí obviněním před soudem v USA?

Senátor a bývalý astronaut Mark Kelly spolu s dalšími demokratickými zákonodárci přibližně před měsícem ve videu nabádal americké vojáky, aby odmítli uposlechnout nelegální rozkazy.
Hegseth degraduje senátora Kellyho kvůli jeho výzvě k vojákům o legálních rozkazech

Americký ministr obrany Pete Hegseth degraduje demokratického senátora Marka Kellyho z hodnosti kapitána námořnictva ve výslužbě. V pondělí o tom informovaly agentury Reuters a AP. Hegseth také odeslal Kellymu dopis s oficiální výtkou. Kelly totiž spolu s dalšími demokratickými zákonodárci ve videu nabádal americké vojáky, aby odmítli uposlechnout nelegální rozkazy. Kelly uvedl, že se bude bránit.

Tomáš Poletín na MS juniorů 2026
Excelentní výkony, skvělý projev, těší bratra českého hrdiny. Sám na MS zažil výprask

Tomáš Poletín patří mezi hrdiny české hokejové dvacítky, která si na mistrovství světa v Minnesotě zahraje o zlato. Se čtyřmi góly se řadí k jejím nejlepším střelcům, právě on svou bruslí tým šťastně nasměroval do finále. Jeho starší bratr Michal působil dlouhá léta v extralize a také má zkušenosti ze šampionátu juniorů. Ovšem naprosto opačné.

