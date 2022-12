Svět zná nový žebříček nejdražších měst. Ceny se zvedly hlavně v Rusku

Žebříček nejdražších měst světa nově společně vedou New York a Singapur, které tak na druhé místo odsunuly loňského držitele titulu Tel Aviv. Největší posun - shodně o 88 míst směrem vzhůru - zaznamenaly Moskva a Petrohrad, kde se ceny raketově zvýšily kvůli západním sankcím po invazi na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelného průzkumu organizace The Economist Intelligence Unit (EIU).

Žebříček hodnotí nákladnost života ve 172 městech po celém světě. V průměru se podle EIU náklady pro obyvatele měst letos zvýšily o 8,1 procenta, což je nejvyšší meziroční nárůst za poslední dvě desítky let. Loni se ceny zvýšily o 3,5 procenta a v roce 2020 o 1,9 procenta. Související Ulice Na Příkopě poražena. Nový žebříček ukazuje nejdražší ulice ve světě Přehled "Válka na Ukrajině, západní sankce na Rusko a čínská politika nulové tolerance covidu způsobily problémy v dodavatelských řetězcích, což společně se stoupajícími úroky a změnami měnových kurzů způsobilo krizi vysokých životních nákladů po celém světě," citovala stanice CNN Upasanu Duttovou z EIU. Podle ní stoupaly zejména ceny paliv a energií, ale také potravin, služeb a potřeb pro domácnost. Město Země Index 1 Singapur Singapur 100 1 New York USA 100 3 Tel Aviv Izrael 99 4 Hong Kong Hong Kong 98 4 Los Angeles USA 98 6 Curych Švýcarsko 94 7 Ženeva Švýcarsko 91 8 San Francisco USA 85 9 Paříž Francie 84 10 Kodaň Dánsko 83 10 Sydney Austrálie 83 V první desítce nejdražších měst jsou tři zástupci z USA - kromě držitele prvního místa New Yorku jsou to Los Angeles na děleném třetím místě a San Francisco na osmé příčce. Související "Není tu nic a k tomu draho." Špindlerův Mlýn kazí apartmány, vyhání turisty i místní 26 fotografií Evropa má na předních příčkách čtyři zástupce: šestý Curych, sedmou Ženevu, devátou Paříž a desátou Kodaň. Londýn z loňského 17. místa spadl na 28. příčku, ještě výrazněji se život podle průzkumu zlevnil ve Stockholmu a Lucemburku. Obě města klesla o 38 příček na 99., respektive 104. místo. Poslední místa v žebříčku zaujímá syrský Damašek a Tripolis v Libyi. Největší meziroční inflace byla zaznamenána v Caracasu, hlavním městě Venezuely, a to 132 procent.