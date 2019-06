před 18 minutami

Od vstupu Andreje Babiše do politiky na podzim 2013 do konce roku 2017 získal Agrofert zhruba sedm miliard korun dotací. Před jeho vstupem do politiky přitom získával holding dotace výrazně nižší. Hlavní část peněz tvoří provozní dotace, které dostávají všechny zemědělské podniky v Česku podle rozlohy obhospodařované půdy. Kromě nich však koncern dostává ještě takzvané dotace investiční. Ty mají sloužit na inovace, zvýšení zaměstnanosti, rozvoj venkova a podobně. Patří mezi ně třeba kontroverzní linka na lepší toastový chléb. Podívejte se na ty největší dotační žádosti, které byly holdingu Agrofert v uplynulých letech z eurofondů proplaceny.