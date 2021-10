Plyn prodraží kremaci, elektřina mrazáky. Ceny v pohřebnictví mohou vzrůst i o pětinu

Kvůli prudkému růstu cen energií si Češi připlatí i za pohřbívání. Podle znalců z oboru se drahá elektřina a plyn promítnou nejen do kremace, která je nejčastější formou pohřbívání v Česku. Projeví se i v nákladech za dopravu, úschovu těl, ale třeba i v cenících veřejných hřbitovů. Jak velké zdražení bude, zatím firmy v pohřebnictví nedokážou přesně vyčíslit. Odhadem ale půjde o 15 procent a více.

Drahé energie, pohonné hmoty, bydlení i benzin. Rostoucí inflace spolu s prudce zdražující elektřinou a plynem na burze zasahují české domácnosti prakticky ve všech ohledech, pohřby nevyjímaje.

V září se inflace zvýšila na 4,9 procenta. Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu jsou momentálně asi třikrát vyšší, než byly loni. Jedna megawatthodina elektřiny na říjen stojí na pražské energetické burze 136 eur (v přepočtu 3451 korun), listopad vyjde na 150 eur. Loni přitom byla cena třetinová.

Ještě výrazněji vzrostly ceny plynu - dodávka na další tři měsíce stojí 65 a více eur za megawatthodinu, zhruba pětkrát více než před rokem.

"Ano, cena plynu či elektrické energie velmi vzrostla a jistě se brzy projeví na ceně kremace," potvrzuje pro on-line deník Aktuálně.cz Hana Svěchotová ze Sdružení pohřebnictví v ČR. "Ekonomicky se nedá říci, jestli se zvýší hned všem a v jak velkém rozsahu, záleží na dodavateli a smlouvách s těmito dodavateli. Krematoria mohou mít cenu fixovanou, ale nemusí. Každé krematorium je samostatný ekonomický subjekt," vysvětluje.

Za pohřeb i desítky tisíc

Kremace přitom není levnou záležitostí. Například podle Pohřební a hřbitovní služby města Brna i s obřadem začíná na ceně přibližně 15 tisíc korun dle výběru rakve, květinových darů a počtu dnů uložení zesnulého v chladicím zařízení.

Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) vykazují ještě vyšší částky. Podle něj činil poplatek za kremaci letos v září v průměru 20 856 korun, to je meziročně o pět procent více.

Nezdraží přitom jen zpopelnění, při kterém se používá zemní plyn. "Zdražení nejen kremací bezpečně přijde. Bohužel zdražení plynu a elektrické energie se promítne do cen dopravy, výroby rakví, čalounění, uren, ale také do nájmů a celkového provozu pohřebních služeb, krematorií a veřejných hřbitovů," upozorňuje předseda Asociace pohřebních služeb v ČR Jaroslav Mangl.

Největším energetickým zatížením v pohřebnictví jsou ovšem podle něj chladírny a mrazáky na těla, které naopak fungují na elektřinu a jsou dané přímo zákonem o pohřebnictví. Krematoria ale odebírají energie například i na vytápění.

Jak výrazné zdražení v pohřebnictví bude, se experti zatím zdráhají přesně vyčíslit. "Pouhým odhadem se může jednat o nárůst cen v pohřebnictví o cca 10 až 15 procent, nebo i výše," doplňuje Mangl.

Budoucí pohřeb na splátky

Pro řadu Čechů je přitom pohřeb finančně nákladnou záležitostí. Na trhu již dokonce fungují pohřební služby, které nabízejí předplacení vlastního pohřbu formou zafixovaných nákladů. Je ho možné splatit předem formou splátek na jeden, dva či tři roky.

Kolik stojí pohřeb: Sepsání závěti : 1815 Kč

: 1815 Kč Kremace: 20856,86 Kč

20856,86 Kč Pomník z přírodního kamene : 16 949,22 Kč

: 16 949,22 Kč Pohřeb do země: od 25 000 Kč

od 25 000 Kč Kremace bez obřadu : od 9 000 Kč

: od 9 000 Kč Kremace s obřadem : od 15 000 Kč

: od 15 000 Kč Rozptyl s obřadem : 2300 Kč

: 2300 Kč Vsyp s obřadem : 1400 Kč

: 1400 Kč Uložení urny, vč. schránky : 1200 - 1700 Kč

: 1200 - 1700 Kč Uložení urny bez schránky : 400 - 600 Kč

: 400 - 600 Kč Uložení urny do společného hrobu : 660 Kč

: 660 Kč Klasický hrob : 70 Kč za m2 a rok

: 70 Kč za m2 a rok Urnový hrob : 110 Kč za m2 a rok

: 110 Kč za m2 a rok Hrobka : 140 Kč za m2 a rok

: 140 Kč za m2 a rok Kolumbárium (Brno): Malý výklenek v kolumbáriu na 4 urny stojí na 5 let 1000 Kč, na 10 let 1800 Kč. Velký výklenek na 6 uren stojí na 5 let 2000 Kč, na 10 let 3600 Kč. Zdroj: ČSÚ, Pohřební a hřbitovní služby města Brna, Správa hřbitovů města Brna. Ceny se liší dle lokality.

I tyto společnosti ale musí nyní přistupovat ke zdražování u nově příchozích klientů. "U nových klientů ale musíme reagovat na vývoj cen na trhu, kde v důsledku globálních vlivů dochází k enormnímu tlaku na ceny pohřebních služeb, zvyšují se ale také rychle ceny smutečního mobiliáře či komodit, ze kterých je vyráběn," popisuje zakladatel firmy Důstojné rozloučení Petr Hejda.

"Třeba u rakví je to způsobeno i růstem ceny kvalitního dříví," připomíná.

Například u produktu, který klientovi zajišťuje pohřeb s obřadem s kvalitním smutečním sortimentem a výzdobou, dochází podle společnosti k růstu ceny na 59 900 korun, tedy asi o 20 procent.

Zvýšily se také měsíční splátky jednotlivých standardů pohřbu u služby, kdy si lidé předplacené pohřby pořizují na splátky v průběhu až tří let. "U služby Klasik (dříve Bez obřadu) se cena splátky u tříletého kalendáře zvedla z 1036 na 1383 korun, společnost však klientům nově nabízí možnost rozložit nákup až do pěti let," uvádí dále firma.

Kremaci si volí většina Čechů

V Česku je celkem 28 krematorií. Podle odhadů Evropské federace pohřebních služeb si Češi volí zpopelnění v 82,88 procenta případů, připomíná projekt Česko v datech.

Častěji si pohřby žehem volí jen v pěti světových zemích, kterým vévodí Japonsko s 99,98 procenta kremací. Z evropských zemí je před námi v poměru kremací vzhledem k ostatním způsobům pohřbu pouze Švýcarsko (84,59 procenta) a Dánsko (82,90 procenta).

Největší počet krematorií je ve Spojených státech, kde se jich nachází přes 3200. Na stupních vítězů je podle údajů z roku 2019 ještě Thajsko s 2077 místy pro zpopelňování a Čína, kde jich je 1745. Jen jedno jediné aktivní krematorium se nachází v Andoře, Bulharsku, na Islandu, v Litvě, Lucembursku, Namibii a Spojených arabských emirátech.