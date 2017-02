Zdaňte práci robotů, navrhuje Gates. Stát potřebuje peníze na přeškolení nezaměstnaných

před 4 hodinami

Kromě toho, že někteří lidé během čtvrté průmyslové revoluce ztratí zaměstnání, přijdou také státní rozpočty o výraznou část daní z příjmů. Výpadek si přitom nemohou dovolit, pokud chtějí mít dost peněz na přeškolení nezaměstnaných do nově potřebných oborů.

New York - Roboti, kteří během takzvané čtvrté průmyslové revoluce nahradí lidské zaměstnance, by měli být zdaněni. V rozhovoru pro magazín Quartz o tom hovoří Bill Gates, bývalý šéf a spoluzakladatel společnosti Microsoft, v současné době jedné z klíčových firem pracujících s umělou inteligencí.

Očekává se, že roboti v budoucnu plně nahradí zaměstnance, kteří dělají opakující se práci, případně práci, která není příliš složitá. Kromě toho, že lidé ztratí zaměstnání, přijde také státní rozpočet o výraznou část daní z příjmů. Na rozdíl od lidské práce totiž ta robotická není zdaněná.

"Lidský pracovník si v továrně vydělá, řekněme, 50 tisíc dolarů. Tento příjem je zdaněný, stát dostane daň z příjmu, daň pro sociální zabezpečení, všechny tyto věci. Pokud robot vykonává stejnou práci, měli byste přemýšlet o jejich stejném zdanění," řekl Gates pro Quartz.

Daň z příjmu za práci robotů by místní vlády vymáhaly na společnostech, které robotického pracovníka provozují. "Nemyslím si, že společnosti budou výběrem daní pobouřeny," dodal Gates.

Podle něj by zdanění robotické práce mělo pomoci v odvětvích, kde je potřeba lidská empatie a porozumění - například při práci se staršími lidmi, při pomoci dětem se speciálními potřebami nebo při zmenšování tříd ve školách. Lidé, kteří přijdou o práci kvůli tomu, že jejich obor byl plně zautomatizován, by byli vyškoleni na pomoc zmíněným skupinám. Přeškolení a případnou práci v neziskovém sektoru by ale státy platily právě z daní z příjmu, proto o ni nemohou přijít.

"Existuje mnoho způsobů, jak zvýšit produktivitu a generovat větší příjem z daní. Nějaký příjem by mohlo vykázat zefektivnění práce samotné, další příjem by mohl přijít přímo z nějakého zdanění robotů," uvedl Gates pro Quartz.

Kdyby firmy musely platit daň z robotické práce, mohlo by to navíc posílit důvěru lidí v robotizaci výroby. "Je špatné, že spíše než nadšení mají lidé celkově větší strach z toho, co inovace přinesou," řekl Gates.

Robotizace nejvíce ohrozí profese, které dělají manuální, případně jednotvárnou práci. Tam se řadí například skladníci, číšníci, ale také profesionální řidiči rozvážkových služeb, kamionů nebo taxíků. "V Sillicon Valley vymysleli přístroj, který umí dělat hamburgery bez použití lidských rukou," dodal další příklad Gates.

S nástupem robotů se bude potýkat také Česká republika jako průmyslová velmoc. Podle ministerstva práce má jejich nástupem do roku 2025 zaniknout kolem 140 tisíc pracovních míst. Experti na druhou stranu věří, že společně s tím vzniknou nové pracovní pozice například ve službách.

Gates není jediný, kdo o zdanění robotické práce uvažuje. Evropský parlament podle agentury Reuters v minulém týdnu odmítl vybírat daně od společností, které nahradily lidi roboty. Tyto peníze měly financovat rekvalifikaci lidí, kteří přišli o práci. To uvítala například Mezinárodní federace robotiky, podle níž by výběr daní měl negativní dopad na konkurenceschopnost a zaměstnanost v tomto odvětví.

autor: Jan Matoušek